Telefon dolandırıcısı, güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl İlçesi\'nde telefonda kendisini \'polis\' olarak tanıttığı M.Ü. adlı kadını, 60 lira değerindeki ziynet eşyasını alarak dolandıran Nagihan Ö., güvenlik kameraları görüntülerinden yola çıkılarak yakalandı.

Olay, geçen 12 Ekim tarihinde İnegöl’de meydana geldi. İlçede oturan M.Ü. isimli kadını telefonla arayan bir kadın, kendisini polis olarak tanıttı, “kimlik bilgileriniz ve parmak iziniz FETÖ\'nün eline geçti, bunun için bize elinizdeki para veya ziynet eşyalarını ulaştırmak durumundasınız” dedi. Paniğe kapılan M.Ü., evde bulunan 60 bin lira değerindeki altınları bir poşete koyup, İnegöl Şehirlerarası Otobüs Terminali\'nin önüne götürerek, dolandırıcıya teslim etti. Altınları alan şüpheli kaçarken, bir süre sonra dolandırıldığını anlayan M.Ü. ise polise giderek şikayette bulundu.

Olayın ardından harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, terminal çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi. Görüntülerden, şüphelinin Nagihan Ö. olduğu tespit edildi. Şüphelinin Balıkesir\'in Bandırma İlçesi\'nde bir kişiyi daha dolandırdığını belirleyen ekipler, yapılan çalışmayla Nagihan Ö.\'yü burada yakalayarak gözaltına aldı.

M.Ü.\'nün de teşhis ettiği Nagihan Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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