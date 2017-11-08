Telefon dolandırıcısı Ankara'da yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de telefonda kendisini polis olarak tanıttığı 50 yaşındaki A.İ.\'nin 4 bin 800 lira parasını ve altınlarını dolandıran 19 yaşındaki F.K., Ankara\'da yakalandı.

Eskişehir\'de, dün öğle saatlerinde F.K., ev telefonundan aradığı A.İ.\'ye, \"Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler, şahısları takip ediyoruz. Ayrıca kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz orada bırakılmış. Şahısları yakalamak için evinizdeki altın ve paraları bir poşete koyup, görevlimize teslim edin\" dedi. A.İ. de poşet içerisine koyduğu 4 bin 800 lira para ile 4 altın bilezik, 9 Cumhuriyet altını ve 1 altın yüzüğü eve gelip kendisini polis olarak tanıtan F.K.\'ya teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığının farkına varan A.İ., polise ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, F.K.\'nın otobüsle Eskişehir\'den Ankara\'ya gittiğini belirleyerek, Başkent polisine bilgi verdi. Altın ve paralarla kısa sürede yakalanan F.K., Eskişehir\'e getirildi.

Para ve altınlar sahibine teslim edilirken, F.K.\'nın işlemlerinin ardından dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

FOTOĞRAFLI