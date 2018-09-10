Telefon dolandırıcılığından 2 milyon lira kazanmış

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 3 ay önce 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen \'sahte polis\' operasyonunda yakalanıp, tutuklanan çete lideri Ahmet Ergün\'ün (42) dolandırıcılıktan kazandığı iddia edilen 2 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu. Ergün\'ün mal varlığını annesi, eşi, yengesi ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişilerin üzerine yaptığı belirlenirken, 2 TIR, 400 bin lira değerinde bir ev, 16 ve 48 dönüm olmak üzere 2 tarla ile 1 otomobile el konuldu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen \'Son Alo\' adlı operasyonla, insanları arayarak kendilerini \'polis\' ve \'savcı\' olarak tanıtan, ardından PKK ve FETÖ üyesi olmakla suçlayan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Operasyonda 10 ilde toplam 60 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularından sonra şüphelilerden 50’si tutuklanırken 10’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis daha önce de birçok kez \'nitelikli dolandırıcılık\' suçundan kaydı olan ve çetenin lideri olduğu iddia edilen firari Ahmet Ergün\'ü ikamet ettiği evin yangın merdiveninde saklanmış halde yakaladı. Ergün, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

MAL VARLIĞI KENDİ ÜSTÜNE DEĞİL

Polis ekipleri, 83 vatandaşı dolandırarak kazanç sağladığı iddia edilen Ahmet Ergün\'ün mal varlığını incelemeye aldı. Ahmet Ergün\'ün dolandırıcılıktan elde ettiği gelirleri başkasının üzerine yapabileceği ihtimalini uzerinde duran polis, şüpheliyle bağlantısı olan 209 kişiyi takibe aldı. Yaklaşık 8 ay boyunca incelemeye alınan Ergün\'ün yakınları arasında gelirinden fazla mal varlığı olan kişiler tespit edildi. Ahmet Ergün’ün annesi, eşi, yengesi ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişilerin üzerine olan 2 TIR, 400 bin lira değerinde bir ev, 16 ve 48 dönüm olmak üzere 2 tarla ile 1 otomobil el konuldu. El konulan malların piyasa değerinin 1 milyon 800 bin lira olduğu öğrenildi.

ÇİFTLİK ALMIŞ, KOYUN KEÇİ BESLEMİŞ

Ekipler daha sonra Ahmet Ergün’ün Hocalı Köyü’nde yaklaşık 10 dönüm üzerine kurulmuş bir çiftliği kiraladığını tespit etti. Çiftliğe yapılan baskında 69 koyun, 17 keçi, 80 güvercin ve 11 tavuğa el konuldu. Dolandırdığı insanların parasıyla çiftlik kiralayarak hayvan besleyen Ergün\'ün 2 TIR ve servis minibüsü alarak işlettiği öğrenildi. Ergün\'ün el konulan malları Milli Emlak kararıyla satışa çıkarılarak, parası 86 mağdura dağıtılacak.



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