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Telefon dolandırıcılığına 4 yıl hapis

Telefonda kendini "savcı, polis, hakîm" olaran tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara en az 4 yıl hapis cezası verilecek

20 Eylül 2016 10:49

Adalet Bakanlığı telefonda kendilerini "savcı, polis, hakîm, bankacı, sigorta ya da kredi kurumu çalışanıyım" diye tanıtarak nitelikli dolandırıcılık yapanlara en az 4 yıl hapis cezası getiren yeni yargı paketini  Başbakanlığa gönderdi.

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ve Başbakanlığa gönderdiği taslakta öne çıkan düzenlemeler özetle şöyle:

Nitelikli dolandırıcılık katolog suç: TCK’nın 157. maddesindeki, dolandırıcılık suçunun basit hali cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, 158’deki nitelikli halinin cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarıldı. “Nitelikli dolandırıcılık” suçunu işleyenler hakkında CMK’nın iletişimin tespiti ve teknik takibi düzenleyen 135 ve 140. maddelerindeki telefon dinleme, kayda alma, görüntü kaydı gibi koruma tedbirleri uygulanabilecek.

Failin kendisini; polis, hâkim, savcı, banka, sigorta ya da kredikurumlarının çalışanı olarak tanıtması, nitelikli dolandırıcılık sayılacak ve en az 4 yıl hapis cezası verilecek.

Gübreden bombaya en az 4 yıl ve ispat şartı: Bomba yapımında da kullanılan amonyum nitratın (gübrenin) izinsiz bulundurulması, el değiştirilmesi artık suç. Ancak, terör amaçlı imal ve kullanım ispatlanmadıkça kişiye ceza verilmeyecek. 

Çocuk istismarına kıdemli ceza: Çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili olarak mağdurun yaşına göre kademeli ceza verilecek. ​Mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda; sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, tasaddi suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla, nitelikli cinsel istismar suçunun altı sınırı 16 yıldan 18 yıla ​çıkarılıyor. 

Fuhuş reklamına ceza: Fuhuşun reklamını yapmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri verme, dağıtma veya yayma eylemi de TCK kapsamında suç olarak düzenlendi. 
 

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