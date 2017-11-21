Telefon dolandırıcılığı paralarını hesaplara aktaran 7 kişiye gözaltı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)- EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda, telefon dolandırıcılarının verdiği banka hesaplarından paraları çekerek komisyon karşılığı farklı hesaplara yatırdıkları iddia edilen 7 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şehir ve alışveriş merkezlerindeki ATM\'lerden telefon dolandırıcılarının verdiği banka hesaplarından paraları çekerek yüzde 40 komisyon karşılığı farklı banka hesaplarına yatırdıkları öne sürülen Z.C.A. (18), D.U. (18), K.O. (18), H.O.D.(17), M.S.(17), E.Ç. (17) ve S.Ç.(17)\'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalanmamak için 100 lira karşılığı farklı kişilere banka hesabı açtırdığı ve bu hesaplardan çekilen paraların yüzde 40\'ını komisyon olarak aldıkları, yüzde 60\'ını ise telefon dolandırıcılarının verdikleri hesaplara yatırdıkları iddia edildi. Yapılan üst aramalarında ise çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirildi. 7 şüphelinin ilk sorgusunda suçlamaları kabul etmedikleri, internet üzerinden bahis oynayarak kazandıkları parayı çektiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.