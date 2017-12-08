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Telefon dolandırıcılarına 82 bin lirasını kaptırdı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) -  OSMANİYE'de Mustafa Tanrıkulu (41), cep telefonundan ulaşıp kendisini 'polis'olarak tanıtan dolandırıcılara, evindeki altınları, parasını ve çektiği krediyle birlikte 82 bin lirasını kaptırdı

08 Aralık 2017 15:18

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) -  OSMANİYE\'de Mustafa Tanrıkulu (41), cep telefonundan ulaşıp kendisini \'polis\'olarak tanıtan dolandırıcılara, evindeki altınları, parasını ve çektiği krediyle birlikte 82 bin lirasını kaptırdı.
Kamu dairesinde memur olan Mustafa Tanrıkulu\'nu arayan bir kişi, \'Hakkınızda PKK-DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine yardım ve yataklık suçundan 2 ayrı iddianame var. Bu konuda bize yardımcı olmazsan görevinden azledileceksin\' dedi. Tanrıkulu\'nun kişisel bilgilerini de kendisine aktaran telefon dolandırıcısı, evindeki altınları ve tüm parasını söylediği yere bırakmasını istedi. Dolandırıcıya inan Tanrıkulu, nakit bin lira para ile 41 bin liralık altınını istenilen yere bıraktı.Tanrıkulu\'nu ertesi gün bir kez daha arayan dolandırıcı bu kez 100 bin lira kredi çekmesini istedi. Dolandırıcıdan şüphelenmeyen Tanrıkulu, maaş aldığı bankaya kredi için başvurup kendisine çıkan 40 bin lirayı da dolandırıcıların istediği yere bıraktı. Kendisine 3 Aralık\'ta parasının iade edileceğinin söylendiğini belirten Tanrıkulu, arayan olmayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Telefon dolandırıcılarının kurbanı olduğunu belirten Tanrıkulu vatandaşları uyararak, kesinlikle telefonla arayıp kendisini polis, savcı olarak tanıtan kişilere itibar etmemelerini istedi. Tanrıkulu, \" Toplamda şuanda 82 bin lira dolandırıldım. Devletimizin hiçbir polisi ve savcısı telefondan para istemez. Bununla ilgili dolandırıcılık dosyamız açıldı, polisimize ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza yardımlarından dolayı teşekkür ederim\" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, telefon dolandırıcılarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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