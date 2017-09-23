Telefon dolandırıcılarına 40 bin TL'lik altın ve 104 bin TL'yi kaptırdılar

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de 66 yaşındaki M.B. ile 65 yaşındaki H.A., telefonda kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz dolandırıcılara 40 bin liralık altın ile toplam 104 bin 516 lira parayı kaptırdı.

Kırmızıtoprak Mahallesi Ercan Sokak\'ta oturan M.B.\'yi ev ve cep telefonundan arayan kimliği belirsiz bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, hesabındaki paralara el konulacağını söyledi. M.B., bu kişinin isteği üzerine banka şubesine giderek hesabındaki 98 bin 16 lirayı parayı çekti ve bunu bir poşet içerisine koyup evine gelen tanımadığı bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığının farkına varan M.B. polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Eskişehir\'in İnönü İlçesi\'nde oturan H.A.\'yı ev telefonundan arayıp kendisini komiser olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi de \"Eşinizin tüm kimlik bilgileri FETÖ olayına karıştırılmış. Bu konuda araştırma yapıyoruz. Gerçek suçlulara ulaştık. Bu konunun araştırılması için evde bulunan ziynet eşyalarınızı ve paraları eve gelecek olan görevlimize teslim edin\" dedi.

H.A. da bu kişinin isteği üzerine 40 bin lira değerindeki altın ile 6 bin 500 lira parayı bir poşete koyup evine gelen tanımadığı bir kişiye teslim etti. Bir süre sonra H.A.\'yı tekrar telefonla arayan kişi bankadaki paraları da çekip kendilerine vermesini istedi. H.A. bankada bulunan 10 bin lira parasını çekmeye gittiğinde banka görevlileri durumdan şüphelenip \'Şu an nakip para yok\' dedikten sonra 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. H.A. bankaya gelen polislere olayı anlattı ve kendisini dolandıranlardan şikayetçi oldu. Polis ekipleri M.B. ve H.A.\'yı dolandıran kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

