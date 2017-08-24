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Telefon dolandırıcılarına 200 bin lirasını kaptırdı

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Torbalı İlçesi'nde 76 yaşındaki Erdoğan Çam, kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 200 bin lirasını kaptırdı

24 Ağustos 2017 16:50

Gökhan YALKALK/TORBALI (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde 76 yaşındaki Erdoğan Çam, kendini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına 200 bin lirasını kaptırdı.
Çaybaşı Mahallesi\'nde hayvancılıkla uğraşan evli ve 4 çocuk babası Erdoğan Çam\'a cep telefonundan arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı ve oğlunun hırsızlık suçuna karıştığını söyledi. Dolandırıcılar, yalana inanan Çam\'ın telefonu kapatmasına izin vermedi. Dolandırıcılar, hırsızlık olayını çözmek için evdeki paraların incelenmesi gerektiğini belirtti. Dolandırıcılara inanan Erdoğan Çam, hemen evdeki 200 bin lirasını bir poşete koyup beklemeye başladı. Bahçede bekleyen Erdoğan Çam, para dolu poşeti masanın üzerine bıraktı.
Yaşlı adam telefondayken bir süre sonra ise sırt çantalı bir kadın Erdoğan Çam\'ın evinin bahçesine girdi. Paraların incelendikten sonra teslim edileceğini söyleyerek Erdoğan Çam\'dan aldı. Erdoğan Çam, dolandırıcının evden ayrılmasının ardından çocuklarını arayınca kandırıldığını anladı. Polis ihbar üzerine eve gelerek inceleme yaptı, çevredeki güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, dolandırıcı kadının plakası henüz belirlenemeyen bir taksiyle bölgeye geldiği, uzun süre elindeki telefonla sokakta dolaştığı ve biriyle konuştuğu görüldüğü öğrenildi. Polis, dolandırıcıların kimliğinin kim olduğu ve yakalanması için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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