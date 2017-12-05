Telefon dolandırıcıları günlük evde yakalandı (2)

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI
Samsun'da telefonda bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İbrahim Karakaş ve Muzaffer Altay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
05 Aralık 2017 20:53
DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI
Samsun\'da telefonda bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İbrahim Karakaş ve Muzaffer Altay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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