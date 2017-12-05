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Telefon dolandırıcıları günlük evde yakalandı (2)

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI Samsun'da telefonda bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İbrahim Karakaş ve Muzaffer Altay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

05 Aralık 2017 20:53

DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI
Samsun\'da telefonda bir kadını dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen İbrahim Karakaş ve Muzaffer Altay, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DOLANDIRICILAR TUTUKLANDI SamsunKarakaş ve Muzaffer Altay

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