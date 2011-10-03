-Telefon dinlemesinde cinayet ortaya çıktı ADANA (A.A) - 03.10.2011 - Adana'da, bebeğine mama almaya giden adamın öldürülmesiyle ilgili davada, başka bir soruşturma nedeniyle polis tarafından dinlenen telefonda yapılan görüşme sayesinde ortaya çıkan cinayette, katil zanlısına 25 yıl, maktulün birlikte yaşadığı kadın ile kadının annesine de 10'ar yıl hapis cezası verildi. Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında, 17 Mart 2010'da Levent Mahallesi'nde, marketten mama aldıktan sonra evine dönen Abdullah Oharoğlu'nu (41) pompalı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Soner Özkan (28) ile olaya karıştıkları belirtilen tutuklu sanıklar Cevher Seden Uruk (24) ve annesi Leyla Uruk (46) hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Süleyman Akkabak (25), Hatice Tıdım (25) ve Sezgin Uruk (26) ise duruşmaya gelmedi. Cumhuriyet Savcısının verdiği mütalaaya göre, ev sahibi Soner Özkan, kiracısı Cevher Seden Uruk'tan, resmi nikahsız yaşadığı maktulden ayrılarak kendisiyle birlikte olmasını istedi. Genç kadının bu teklifi kabul etmemesi üzerine Soner Özkan ''seni Abdullah'tan kurtarayım'' dedi. Soner Özkan, Cevher Seden Uruk ve annesi Leyla Uruk, olay gecesi eve geleceğini bildikleri Oharoğlu'ndan kurtulmak için plan yaptı. Seden Uruk, Abdullah Oharoğlu'nun eve geldiğini sevgilisi Soner Özkan'a telefon mesajıyla bildirdi. Seden Uruk daha sonra Abdullah Oharoğlu'nu mama alma bahanesiyle markete götürdü. Soner Özkan, Oharoğlu'nu marketten dönerken av tüfeği ile öldürdü. Sanık Soner Özkan, cinayetin planlı olmadığını savunarak, ''Cevher Seden Uruk ile sadece arkadaştık. Sadece telefonla görüşüyorduk. Bir defasında espri niyetiyle 'seni kocandan kurtarayım' demiştim. Abdullah, telefonla görüşmemizden haberi olduğu için beni daha önce tehdit etmişti. Olay günü de eve geldiğinde bana küfür edip hakaret etti. Bunun üzerine av tüfeğini alarak olayı gerçekleştirdim. Planlamış olsaydım kapının önünde yapmazdım. Kapının önünde yapacak kadar cahil değilim. Bir anda olan bir olaydır'' dedi. Sanıklardan anne Leyla Uruk da cinayetin planlı olmadığını ve öldürme olayına karışmadığını söyledi. Mahkeme başkanının, neden telefonda maktulün gittiği marketi söylediğini ve ''evin önünde yapma, seni herkes tanır'' dediğini sorması üzerine Leyla Uruk, ''İnanın öldüreceğini bilsem söylemezdim. Sorduğu için bir anda söyledim. Dövüşecek sandım. Konu komşuya rezil olmayalım diye 'evin önünde yapma' dedim'' diye konuştu. Cevher Seden Uruk ise Sanık Soner Özkan'a, olay günü yanında eşi olduğunu bilsin ve kendisini aramasın diye mesaj attığını belirterek, ''Cinayetten haberim yoktu. Benim tek suçum Soner ile arkadaşlık etmem. Ölen kişi benim 2 çocuğumun babası. Zaten 15 günde bir eve geliyordu. O gün geleceğini bilmiyordum'' dedi. Mahkeme heyeti, sanık Soner Özkan'ı ''kasten öldürme'' suçundan 25 yıl, sanıklar Cevher Seden Uruk ile annesi Leyla Uruk'u ''kasten öldürmeye yardım'' suçundan 10'ar yıl, olaydan sonra delilleri kararttığı ileri sürülen Süleyman Akkabak'ı ise 7 ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer 2 sanık ise beraat etti.