Telefon almak için biriktirdiği harçlığını, Mehmetçiğe bağışladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da üniversite sınavlarına hazırlanan Tayyip Sezen (18), cep telefonu almak için harçlığından biriktirdiği 500 lirayı, babası Cevdet Sezen ise bir aylık muhtarlık maaşını Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Sezen, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek olmak için babasıyla birlikte bağış yaptıklarını belirterek, \'\'Cep telefonsuz yaşanabilir ama vatansız yaşanamaz. Benim harçlıklarım onlara analarının ak sütü gibi helal olsun\" dedi.

Karaman\'da etli ekmek fırını işleten ve Kirişçi Mahallesi\'nin muhtarlığını yapan Cevdet Sezen, evinde televizyonda TSK\'nın Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile ilgili haberleri izlerken, bir aylık muhtarlık maaşı olan 1500 lirayı, askerlere destek olmak için Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. Sezen, bu kararı ailesiyle de paylaşınca üniversite sınavlarına hazırlanan oğlu Tayyip Sezen de cep telefonu almak için harçlığından biriktiğini 500 lirayı bağışlamak istedi. Baba ve oğul bir bankaya giderek parayı Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı.

Mehmetçiğin sınır hattında destan yazdığını ifade eden Kirişçi Mahallesi Muhtarı Cevdet Sezen, şunları söyledi:

\'\'Muhtarlık maaşımı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladım. Şu an Mehmetçik sınır hattında, Afrin\'de destan yazıyor. Bu vatan bizim, bu topraklardan başka gidebileceğimiz hiçbir yerimiz yok. Devletimiz çok büyük, askerlerimizin, vatan evlatlarının hiçbir eksiğini bırakmıyor. Bizler de bu vatan için çarpışanların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Eğer onların morallerini bir nebze yükseltebilirsek mutlu oluruz.\'\'

\'CEP TELEFONSUZ YAŞANIR AMA VATANSIZ YAŞANMAZ\'

Babasından aldığı harçlıkları cep telefonu almak için biriktirdiğini belirten Tayyip Sezen ise askerlerin soğuk havada ve kış şartlarında vatan için mücadele ettiğini kaydetti. Parasını telefona harcamak yerine Mehmetçikler için bağışlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Sezen, \'\'Haberlerde gördükçe kimi zaman üzülüyor, kimi zaman seviniyor, gurur duyuyoruz. Babam akşam haberleri izlerken \'Ben muhtarlık maaşımı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacağım\' dedi. Ben de telefon alabilmek için babamın bana verdiği harçlıkları biriktiriyordum. Babamın o lafı üzerine ben de biriktirdiğim harçlıkları yollamaya karar verdim. Param telefona değil de asker ağabeylerime gittiği için şimdi daha bir gururluyum. Ben telefonsuz yapabilirim ama vatansız yapamam\'\' diye konuştu.



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