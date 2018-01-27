T24 LogoT24 Logo
Gündem

Telefon almak için biriktirdiği harçlığını, Mehmetçiğe bağışladı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da üniversite sınavlarına hazırlanan Tayyip Sezen (18), cep telefonu almak için harçlığından biriktirdiği 500 lirayı, babası Cevdet Sezen ise bir aylık muhtarlık maaşını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı

27 Ocak 2018 15:07

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da üniversite sınavlarına hazırlanan Tayyip Sezen (18), cep telefonu almak için harçlığından biriktirdiği 500 lirayı, babası Cevdet Sezen ise bir aylık muhtarlık maaşını Mehmetçik Vakfı\'na bağışladı. Sezen, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek olmak için babasıyla birlikte bağış yaptıklarını belirterek, \'\'Cep telefonsuz yaşanabilir ama vatansız yaşanamaz. Benim harçlıklarım onlara analarının ak sütü gibi helal olsun\" dedi.
Karaman\'da etli ekmek fırını işleten ve Kirişçi Mahallesi\'nin muhtarlığını yapan Cevdet Sezen, evinde televizyonda TSK\'nın Afrin\'deki terör hedeflerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekâtı\' ile ilgili haberleri izlerken, bir aylık muhtarlık maaşı olan 1500 lirayı, askerlere destek olmak için Mehmetçik Vakfı\'na bağışlama kararı aldı. Sezen, bu kararı ailesiyle de paylaşınca üniversite sınavlarına hazırlanan oğlu Tayyip Sezen de cep telefonu almak için harçlığından biriktiğini 500 lirayı bağışlamak istedi. Baba ve oğul bir bankaya giderek parayı Mehmetçik Vakfı hesabına yatırdı.
Mehmetçiğin sınır hattında destan yazdığını ifade eden Kirişçi Mahallesi Muhtarı Cevdet Sezen, şunları söyledi:
\'\'Muhtarlık maaşımı Mehmetçik Vakfı\'na bağışladım. Şu an Mehmetçik sınır hattında, Afrin\'de destan yazıyor. Bu vatan bizim, bu topraklardan başka gidebileceğimiz hiçbir yerimiz yok. Devletimiz çok büyük, askerlerimizin, vatan evlatlarının hiçbir eksiğini bırakmıyor. Bizler de bu vatan için çarpışanların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Eğer onların morallerini bir nebze yükseltebilirsek mutlu oluruz.\'\'
\'CEP TELEFONSUZ YAŞANIR AMA VATANSIZ YAŞANMAZ\'
Babasından aldığı harçlıkları cep telefonu almak için biriktirdiğini belirten Tayyip Sezen ise askerlerin soğuk havada ve kış şartlarında vatan için mücadele ettiğini kaydetti. Parasını telefona harcamak yerine Mehmetçikler için bağışlamaktan mutlu olduğunu ifade eden Sezen, \'\'Haberlerde gördükçe kimi zaman üzülüyor, kimi zaman seviniyor, gurur duyuyoruz. Babam akşam haberleri izlerken \'Ben muhtarlık maaşımı Mehmetçik Vakfı\'na bağışlayacağım\' dedi. Ben de telefon alabilmek için babamın bana verdiği harçlıkları biriktiriyordum. Babamın o lafı üzerine ben de biriktirdiğim harçlıkları yollamaya karar verdim. Param telefona değil de asker ağabeylerime gittiği için şimdi daha bir gururluyum. Ben telefonsuz yapabilirim ama vatansız yapamam\'\' diye konuştu.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MuammerDHA KARAMANTayyip SezenCevdet SezenVakfıSezen Türk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı HarekâtıBenimKaramanKirişçi MahallesiTSKMehmetçik VakfıSezenBabaMehmetçiğinKirişçi Mahallesi Muhtarı Cevdet Sezen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24