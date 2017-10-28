Teleferik görevlisini durakta bacağından vurdu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'un İlkadım İlçesi\'nde, teleferik durağında görevli SAMULAŞ personeli Mustafa Türkel, teleferiğe ücretsiz binmek isteyen kişiye izin vermeyince, tabanca ile bacağından yaralandı.

İlkadım İlçesi Baruthane Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, durağa gelen alkollü bir kişi, teleferiğe ücretsiz binmek istedi. SAMULAŞ personeli Mustafa Türkel, izin vermeyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında saldırgan üzerindeki tabancayla, Türkel\'i sol bacağından yaralayıp, kaçtı. Mustafa Türkel, olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından Samsun Eğitim Araştırma ve Hastanesi\'ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI