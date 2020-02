Teleferik, Babadağ'ı uçuracak

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- DÜNYANIN en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Muğla\'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ\'ın, bu yılın sonunda hizmete girecek olan teleferik projesi ile her yıl 1 milyon kişiyi ağırlaması bekleniyor. Avrupa\'nın bir numaralı yamaç paraşütü merkezi olarak gösterilen zirveden, Muğla\'nın Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ile Antalya\'nın Kaş ilçeleri kuşbakışı izlenirken, Yunanistan\'ın Rodos Adası da görülebiliyor.

Babadağ Teleferik Projesi ihalesi, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) bünyesindeki Fethiye Güç Birliği (FGB) şirketi tarafından 3 Nisan 2017 tarihinde yapıldı. Yıllık 2 milyon 250 bin lira kiralama bedeli ödemeyi taahhüt eden 2 firmanın yarıştığı ihaleyi, yıllık kazancından yüzde 12.5\'ini FGB şirketine vermeyi taahhüt eden Kırtur Limited Şirketi kazandı. İstanbul Anadolu yakasında faaliyet gösteren şirket tarafından geçen ağustos ayında temeli atılırken, 30 milyon dolarlık projenin bu yılın sonunda tamamlanması bekleniyor.

Babadağ\'ın güney batı yamacına kurulacak teleferiğin başlangıç istasyonu Ovacık Mahallesi\'ndeki Yasdam Caddesi üzerine, bitiş istasyonu ise Babadağ zirvesindeki 1700 metre pisti bitişiğine inşa edilecek. Başlangıç noktasından 8 kişilik kabinlere binenler, 1200 metre pistindeki ara istasyondan geçerek ortalama 6-7 dakikada Babadağ 1700 metre pistine ulaşacak. 1800 ve 1900 metre pistlerine ise telesiyej sistemiyle ulaşım sağlanacak. Proje kapsamında 1700 ve 1900 rakımına seyir terası ve restoran inşa edilecek.

Babadağ\'ın zirvesi, Muğla\'nın Fethiye, Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ile Antalya\'nın Kaş ilçeleri arasındaki en yüksek nokta olarak dikkat çekiyor. İlçelerin kuş bakışı izlenebildiği zirveden havanın berraklığına bağlı olarak Yunanistan\'ın Rodos Adası da görülebiliyor. Avrupa\'nın bir numaralı yamaç paraşütü merkezi olarak gösterilen Babadağ\'da teleferik projesinin hayata geçmesiyle, geçen yıl rekor olarak kayıtlara geçen 121 bin uçuşun 200 binin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Şu an Babadağ\'dan yamaç paraşütüyle uçmak isteyen tatilcilerin ulaşımı, Ölüdeniz Mahallesi\'nden paraşüt firmalarına ait minibüslerle sağlanıyor.

FTSO ve FGB şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Arıcan, projenin yıllardır konuşulan turizmin 12 aya yayılması hedefinin en somut adımlarından biri olduğunu, her yıl 1 milyon tatilcinin teleferikle Babadağ\'ı ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti. Teleferikten paylarına düşecek gelirle Fethiye\'de yeni projelerin kapısının aralanacağını vurgulayan Başkan Arıcan, \"2018 yılı sonundan itibaren tüm vatandaşlarımızı turistlerle birlikte Babadağ\'ın zirvesine çıkmaya davet ediyorum. Zirveden izlenecek gün batımı ve bulutlu havalarda, bulut tarlarının manzarası ziyaretçilerimizin aklından uzun yıllar çıkmayacak. Teleferik bahar aylarında Ölüdeniz\'de denize girenlere, dakikalar sonra Babadağ\'da kar topu oynama imkanı sunacak\" dedi.



