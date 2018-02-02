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Telef olan koyunları çaya attı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde çiftliğine götürürken araçta telef olan 5 koyunu çaya attığı öne sürülen besici C

02 Şubat 2018 13:00

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde çiftliğine götürürken araçta telef olan 5 koyunu çaya attığı öne sürülen besici C.A. gözaltına alındı. Oltu Çayı\'ndaki ölü koyunlar ise halatlara bağlanarak iş makineleriyle çıkarıldı.
Karabekir Mahallesi Yeşil Vadi köprüsünün altından geçen Oltu Çayı\'nda ölü koyunları fark eden çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve belediye ekipleri, ölü koyunları çıkarmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında Oltu Belediyesi\'na ait iki kepçe arızalandı. Bunun üzerine yeni bir iş makinesi çağırıldı. Çaya itfaiye merdiveni ile inen ekipler, koyunları halatlara bağlayarak kepçe ile yukarı çıkardı.
Polis, kulaklarındaki küpelerden yola çıkarak koyunların sahibinin besici C.A. olduğunu saptadı. Gözaltına alınan C.A., geçen salı günü koyunları Iğdır\'dan satın aldığını, yolda telef olan hayvanlardan 5\'ni Oltu Çayı\'na attığını söyledi.
Gözaltına alınan C.A. hakkında \'halk sağlığını tehlikeye sokmak\' suçundan yasal işlem başlatılırken, telef olan koyunlar ise belediye ekiplerince ilçe dışına çıkarılarak gömüldü.

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