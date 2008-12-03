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Ekonomi

Telecom İtalia 4 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

Telecom İtalia, kötüleşen ekonomik durum nedeniyle 2011 yılına kadar 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak.

03 Aralık 2008 02:00

Telecom İtalia, kötüleşen ekonomik durum nedeniyle 2011 yılına kadar 4.bin kişiyi daha işten çıkaracak.

Şirketin üst yöneticisi Franco Bernabe, şirketin haziran ayında açıkladığı 5 bin kişiye ilaveten 4 bin kişiyi daha işten çıkaracağını ve çalışma gücünü yüzde 14 azaltarak 64 bin'den 55 bin'e çekeceğini açıkladı.

İdarecilerin sayısını yarıya indireceğini belirten Bernabe, şirketin İtalya'ya ve şirketin büyümesinde önemli kaynak olan Brezilya'ya odaklanacağını belirtti. Telecom İtalia Brezilya'da 2011 yılına kadar 2,5 milyon cep telefonu abonesine ulaşarak, piyasanın yüzde 25'ine sahip olmayı planlıyor.

Almanya'da Hansenet şirketinin sahibi olan Telecom Italia'nın, Arjantin'in telekom şirketini kontrol eden holding şirketinde hissesi bulunuyor.

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