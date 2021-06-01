Telafide Ben de Varım: Bakan Ziya Selçuk'un açıkladığı telafi eğitimi programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sorunları çözmeye yönelik "Telafide Ben de Varım" adlı programın detaylarını açıkladı.

Ziya Selçuk, yaz dönemiyle birlikte "1,5 yıl sürecek olan ulusal destekleme sürecine" girdiklerini duyurdu.

Selçuk, "Her okulumuz öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak. 18 Haziran-2 Temmuz aralığında okullar çalışmalarını bu planlar doğrultusunda hazırlamaya başlayacaklar" diye konuştu.

Peki eğitimde "telafi" programı hakkında neler biliniyor?

Okullar yaz döneminde açık kalacak

Bakan Selçuk'un açıkladığı program, salgın denetimi kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin öğrenci, öğretmen ve aileler için yarattığı olumsuzlukları telafi etme amacı taşıyor.

Selçuk, öğrencilerin "sosyal ve duygusal alanda iyileşeceği, fiziksel olarak aktif katılacağı" bir program hedeflediklerini söylüyor.

2020-2021 eğitim öğretim yılı, 2 Temmuz'da resmi olarak sona eriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçireceği program kapsamında ise okulların 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar açık tutulması kararlaştırıldı.

21 Haziran'dan itibaren "sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel" aktivitelerin de öğrencilerin erişimine sunulacağı belirtildi.

Bakan Selçuk'un açıkladığı "Telafide Ben de Varım" programına ilişkin detaylar şöyle:

Okullar yaz döneminde açık tutularak öğrencilere fiziksel etkinlikler, akademik programlar sunulacak

Öğretmenler öngörülen ders saati üzerinden bu süreçlerde görev alacak

İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri için okuma taraması yapılacak, liseler için de özel programlar uygulanacak

18 Haziran Cuma gününden itibaren öğrenciler karnelerine ulaşabilecek

1. sınıftan 2. sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak

3 ve 4. sınıf öğrencilerine de "yetiştirme programı" ile destek verilecek

Ortaokul öğrencilerinin yeterlilikleri uluslararası kriterlere göre değerlendirilecek

Liseler için "kritik kazanımlar taraması" ile özel programlar uygulanarak öğrencilerin üniversiteye daha güçlü bir şekilde hazırlanmaları hedeflenecek

İlkokullarda haftada iki gün yüzyüze eğitim bugün başladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk dün yaptığı açıklamada 1 Haziran itibarıyla ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını açıklamıştı.

Selçuk'un açıklamasında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda" yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağı da belirtilmişti.

https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1399420903319080961