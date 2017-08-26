Telafer'in yüzde 70'i IŞİD'den alındı

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu Telafer'in yüzde 70'inin IŞİD'ten geri alındığını duyurdu.

Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian'le Bağdat'taki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen el-Caferi, IŞİD'den temizlenen Telafer kalesine Irak bayrağının tekrar dikildiğini söyledi. Osmanlı döneminden kalma tarihi kalenin büyük bölümü IŞİD tarafından yıkılmıştı.

2003 yılında Irak'ın işgali sırasında mezhep çatışmasına sahne olan Telafer, 2014'te IŞİD'in eline geçti. Örgüt içerisindeki çok sayıda kıdemli komutanın yetiştiği Telafer'in örgütten geri alınması için operasyon 20 Ağustos'ta başlatıldı. IŞİD'e karşı yürütülen Telafer operasyonuna Irak ordusuna bağlı birlikler, Şii Haşdi Şabi milisleri ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri katılıyor.

Şu an 20 binden fazla sivilin mahsur kaldığı Telafer, Musul'un batısında yer alıyor. Telafer, IŞİD'in Suriye ile bağlantısını sağlayan stratejik güzergah üzerinde yer aldığı için örgüt için kilit öneme sahip.

Telafer operasyonunun tamamlanmasının ardından Bağdat'ın 300 km kuzeyinde yer alan Havice'nin geri alınması için operasyon başlatılması bekleniyor.

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AP/Reuters,ÖA/JD