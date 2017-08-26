T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Telafer'in yüzde 70'i IŞİD'den alındı

Telafer'in IŞİD'den geri alınması için başlatılan operasyonda 6 günde kentin yüzde 70'i IŞİD'den temizlendi.

26 Ağustos 2017 19:55

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi, çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu Telafer'in yüzde 70'inin IŞİD'ten geri alındığını duyurdu.

Fransız mevkidaşı Jean Yves Le Drian'le Bağdat'taki görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen el-Caferi, IŞİD'den temizlenen Telafer kalesine Irak bayrağının tekrar dikildiğini söyledi. Osmanlı döneminden kalma tarihi kalenin büyük bölümü IŞİD tarafından yıkılmıştı.

2003 yılında Irak'ın işgali sırasında mezhep çatışmasına sahne olan Telafer, 2014'te IŞİD'in eline geçti. Örgüt içerisindeki çok sayıda kıdemli komutanın yetiştiği Telafer'in örgütten geri alınması için operasyon 20 Ağustos'ta başlatıldı. IŞİD'e karşı yürütülen Telafer operasyonuna Irak ordusuna bağlı birlikler, Şii Haşdi Şabi milisleri ve ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri katılıyor.

Şu an 20 binden fazla sivilin mahsur kaldığı Telafer, Musul'un batısında yer alıyor. Telafer, IŞİD'in Suriye ile bağlantısını sağlayan stratejik güzergah üzerinde yer aldığı için örgüt için kilit öneme sahip.

Telafer operasyonunun tamamlanmasının ardından Bağdat'ın 300 km kuzeyinde yer alan Havice'nin geri alınması için operasyon başlatılması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/Reuters,ÖA/JD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Telafer IŞİDIŞİDDışişleri BakanıTürkmenlerinTelaferJean Yves Drian BağdatIrakAğustosHaşdiABDTelafer MusulIŞİD SuriyeBağdatHaviceDeutsche Welle Türkçe AP/ReutersÖA/JD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24