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Dünya

Telafer'i IŞİD'den temizleme operasyonu başladı

Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer'i kurtarma operasyonuna, Haşdi Şabi'nin katılmak istemesi üzerine kriz çıkmıştı

02 Ağustos 2017 21:36

Musul'un 60 kilometre batısındaki Türkmen kenti Telafer'i IŞİD'den temizleme operasyonu başladı. Türkmenlerin karşı çıktığı Şii milis gücü Haşdi Şabi kent merkezine girmeyecek.

Irak’ta nüfusunun büyük çoğunluğu Türkmen olan Telafer kentini IŞİD’den kurtarma operasyonu dün başladı. Operasyona katılımı Türkmenler tarafından istenmeyen Şii milis gücü Haşdi Şabi’nin kent merkezine girmeyeceği belirtildi.

'18 köy kurtarıldı'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, “Operasyon dün başladı. Telafer’de 18 köy şimdiden kurtarıldı” dedi.

'40 bin asker katılacak'

Erbil merkezli Rudaw gazetesinin haberine göre, operasyonu Irak ordusu, Irak federal polisi ve ABD’nin eğittiği terörle mücadele birimlerinden oluşan 40 bin asker tarafından yürütülecek.

Irak ordusundan yapılan açıklamada, Türkmenlerin operasyona katılıma karşı çıktığı Şii Haşdi Şabi güçlerinin kente girmeyeceği belirtildi. Haşdi Şabi, çevre köylerin alınması için operasyona katılacak.

'Operasyon bir ayda tamamlanacak'

Musul’un 60 kilometre batısında bulunan Telafer, 2014 ortasından bu yana IŞİD’in kontrolünde. Musul’dan kaçan çok sayıda IŞİD militanının da Telafer’e gittiği, binlerce sivilin de kentten kaçtığı biliniyor. Operasyonun yaklaşık bir ayda tamamlanması planlanıyor.

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