-Telafer'de bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü BAĞDAT (A.A) - 14.12.2011 - Irak'ın kuzeyinde Musul'a bağlı Telafer ilçesinde bomba yüklü 2 araçla düzenlenen saldırıda 5 kişinin öldüğü ve 26 kişinin yaralandığı bildirildi. Telafer Kaymakamlığı'ndan bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, çoğunluğu Türkmen olan şehrin kuzey batısında bomba yüklü bir tankerin saat 17.00 sularında patladığını ve yaralıları kurtarmak için olay yerinde insanların toplanmasının ardından ikinci bir aracın patladığını kaydetti. Yetkili, ilk belirlemelere göre olayda 5 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olması sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.