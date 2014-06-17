Telafer'de 100 Türkmen öldürüldü, 100 bin Türkmen de açık arazide...

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi ve Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, tamamen IŞİD kontrolüne geçen yoğunlukla Türkmenlerin yaşadığı Musul’un Telafer ilçesinde 100’ü aşkın Türkmen’in öldürüldüğünü açıkladı. Büyük bölümü Şii 100 bini aşkın Türkmen'in, Telafer-Sincar arasındaki bölgede açık arazide kaldıkları öğrenildi.

Kaplan, önceki akşam IŞİD’in Telafer’i kuşatmasının ardından Irak polisinin örgütle çatışmaya başladığını ve gece saat 02.00 civarında IŞİD’in ilçeyi ele geçirdiğini aktardı. Son 2 gündür 200 bin insanın bölgeden ayrıldığını belirten Kaplan, “İnsanların bazıları kuzeye bazıları da güney tarafa Kürtlerin kontrolündeki Sincar bölgesine göç etti” dedi.



200’den fazla yaralı var



Ayşegül Kahvecioğlu'nun Milliyet'teki haberine göre, Telafer’de 2 gün boyunca 100’den fazla insanın öldüğü bilgisinin geldiğini, ancak ölü sayısının tam olarak bilinemediğini ifade eden Kaplan, “Bunların 45’inin hapishanede öldürüldüğü söyleniyor. 200’den fazla da yaralı olduğunu biliyoruz. Telafer‘in içinde durum çok kötü. Ölü ve yaralı sayısının çok fazla olmasından endişe ediyoruz” dedi.



100 bin kişi mahsur kaldı



IŞİD tarafından ele geçirilen Telafer’den kaçan büyük bölümü Şii 100 bini aşkın Türkmenin, Telafer-Sincar arasındaki bölgede açık arazide kaldıkları öğrenildi.

Kürt bölgesine de doğrudan kabul edilmeyen 100 bini aşkın Türkmenin bu nedenle arazide kaldığı, Telafer’e de dönemedikleri bildirildi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkmenler için afad’ın sağlık, barınma ve gıda yardımı yapmak amacıyla yola çıktığını bildirdi.