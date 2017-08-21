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Dünya

Telafer operasyonu, BM: 30 bin kişi kaçtı, kalanlar açlıktan ölebilir!

20 saat yol yürümek zorunda kalıyorlar...

21 Ağustos 2017 15:13

Irak odusunun başlatmış olduğu Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonu sonucu, siviller şehri terk etmeye başladı. 

Irak'ta IŞİD'in elindeki Telafer'e yönelik operasyon nedeniyle 30 bin kişi kentten kaçtı.

BM açıklamasına göre; 30 bin kişi şehirden kaçtı, kaçarken yaklaşık 20 saat yol yürümek zorunda olan sivillerin sağlık sorunlarıyla karşılaşması olası. Ancak onlardan kötü durumda olanlar da var; kentte mahsur kalanlar. BM uyarısında şehirden kaçamayanların açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

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