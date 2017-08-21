Telafer operasyonu, BM: 30 bin kişi kaçtı, kalanlar açlıktan ölebilir!

Irak odusunun başlatmış olduğu Telafer'i IŞİD'den kurtarma operasyonu sonucu, siviller şehri terk etmeye başladı.

Irak'ta IŞİD'in elindeki Telafer'e yönelik operasyon nedeniyle 30 bin kişi kentten kaçtı.

BM açıklamasına göre; 30 bin kişi şehirden kaçtı, kaçarken yaklaşık 20 saat yol yürümek zorunda olan sivillerin sağlık sorunlarıyla karşılaşması olası. Ancak onlardan kötü durumda olanlar da var; kentte mahsur kalanlar. BM uyarısında şehirden kaçamayanların açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.