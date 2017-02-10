Telabyad'daki patlama, Akçakale'de de korkuya yol açtı

Suriye'nin Rakka kentine bağlı PYD denetimindeki Telabyad'da meydana gelen patlama, sınır hattındaki Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde korkuya yol açtı.

DHA'da yer alan habere göre, Şanlıurfa Akçakale'nin kaşısında bulunan PYD denetimindeki Telabyad'ın çarşı merkezindeki kontrol noktasında büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, IŞİD militanları tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ileri sürerken patlamada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Şiddetli patlama sınır hattındaki Akçakale'de de tedirginliğe yol açtı. Sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı.