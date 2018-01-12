Telabyad'a asılan terör örgütü flamaları yenilendi

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye\'nin Telabyad kentine asılan terör örgütü PKK/PYD/YPG\'ye ait yıpranan flamalar, yenileriyle değiştirildi.

Akçakale\'nin karşısında bulunan PKK\'nın Suriye\'deki uzantısı PYD/YPG denetimindeki Telabyad\'ın yüksek yerlerine, daha önce terör örgütünü simgeleyen flamalar asılmıştı. Akçakale\'den de görülen ve zamanla yıpranan flamalar, yenileriyle değiştirildi. Terör örgütü PKK/PYD/YPG\'ye ait flamalar nedeniyle sınır hattında güvenlik güçleri tarafından önlem alındı.

Telabyad\'a daha önce de ABD bayrakları asılmıştı.



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