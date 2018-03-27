"Tel Rıfat, TSK ve ÖSO'nun kontrolünde" iddiası

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda ÖSO unsurlarının Tel Rıfat bölgesine girdiği iddia edildi.

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız" demişti.



DHA'nın haberine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin kent merkezinin ardından Tel Rıfat bölgesinin de kontrolünü ele aldığı belirtildi.

Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Minniğ Asleri Üssü'nün de kontrolünün TSK'ya geçtiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, "Kısa sürede Tel Rıfat'ı da kontrol altına alıp bu harekatı amacına ulaştıracağız" açıklamasını yapmıştı.