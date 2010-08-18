Tel Aviv'deki saldırgan kim?

T24- Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ne saldırı girişiminde bulunan kişinin Batı Şeria’nın Ramallah şehrinde yaşayan Nedim İncaz olduğu öğrenildi.



32 yaşındaki İncaz, 31 Ağustos 2006’da İngiliz Büyükelçiliği’ne sığınma talebiyle saldırı girişiminde bulunduğu ve yetkilileri kendisini kafasından vurmakla tehdit ettiği bildirildi.





İsrail televizyonu Kanal 10 İncaz'ın bir yıl hapiste kaldığını, iki hafta önce serbest bırakıldığını duyurdu.

Haaretz gazetesi ise dört yıl önce İngiliz Büyükelçiliği'ndeki olaya müdahale eden müzakere ekibinin, İncaz'ın sabıkası olduğunu ve İsrail Polisi için muhbir olarak çalıştığını keşfettiklerini yazdı.

İncaz'ın avukatı olduğu belirtilen Avital Horesh, Ynetnews'e yaptığı açıklamada, eski bir muhbir olan müvekkilinin İsrail'de tutuklu bulunduğunu söyledi. Avukat daha sonra Judea ve Samarya'da bir kontrol noktasından dışarı atılan İncaz'ın yeniden İsrail'e kaçtığını söyledi.

FİLİSTİNLİLERCE ARANIYOR

Filistinli bir kaynak da gazeteye yaptığı açıklamada İncaz'ın vatana ihanet ve İsrail'le işbirliği suçlarından arandığını ve Filistinli güvenlik güçlerinden kaçmak için Tel Aviv'e kaçtığını söyledi.

Türk büyükelçilik kaynakları İncaz'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve polis denetiminde İçilov hastanesine götürüleceğini ifade etti.

İsrail Radyosu'nun haberine göre bir başka avukat, Şefik Abuani, İncaz'la bugün üç kez telefonda konuştuğunu ve kendisini sakinleştirmeye çalıştığını ifade etti.

Abuani, İncaz'ın Şin Bet'in kendisini aradığını söylediğini ve Türkiye'ye giden bir uçağa bindirilmek istediğini ifade etti.