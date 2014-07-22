Tel Aviv uçuşlarını iptal ettiler



Amerikan havayolu şirketleri Delta Air Lines, United Airlines ve US Airways Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılar nedeniyle Tel Aviv'e uçuşlarını iptal etme kararı aldı.

Tel Aviv uçuşlarını ilk iptal eden Delta Air Lines açıklamasında, Tel Aviv'deki uluslararası Ben Gurion Havaalanı yakınlarına füze saldırıları düzenlendiği yönündeki haberlere işaret etti ve yolcuların güvenliği için uçuşları bir sonraki karara kadar iptal ettiklerini belirtti.

Beyaz Saray da yaptığı açıklamada, hükümet tarafından bu konuda havayolu şirketlerine herhangi bir direktif verilmediğini ya da tavsiyede bulunulmadığını kaydetti. Amerikan yönetimi İsrail uçuşlarının iptal kararlarını şirketlerin verdiğini vurguladı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa ise şimdilik böyle bir karar almadıklarını belirtti. Lufthansa sözcüsü durumu gözlemeye devam ettiklerini ifade ederken, İngiliz British Airways de İsrail'e uçmaya devam ettiğini açıkladı.

Amerikan şirketlerinin iptal kararında geçen hafta Malezya uçağının Ukrayna üzerinden geçerken düşürülmesinin rol oynadığı sanılıyor.