-Tel Aviv İsrail'in yerine özür diledi TEL AVİV/KFAR KASEM (A.A) - 16.09.2011 - Beşiktaş'ın İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını İstanbul'da 5-1 yendiği maç sırasında, İsrail'in devlet televizyonu Kanal 1, İsrail'deki Yılmazlar İnşaat'ın şantiyesinden canlı yayın yaptı. Yılmazlar İnşaat'ın Tel Aviv'in yaklaşık 20 kilometre kadar doğusunda yerleşik Arap kasabası Kfar Kasem'de bulunan şantiyesinde maç için dev bir ekran kuruldu. Yılmazlar İnşaat'ın işçileri, firmanın İsrailli ve Türk yöneticileri ile diğer çalışanları maçı toplu halde seyretti. Maç seyircileri, Beşiktaş'ın her gölünü coşkuyla karşıladılar. İsrail'in Kanal 1 televizyonu da şantiyeden canlı yayın yaptı, ayrıca Türk işçilerinin vize sorunlarını gündeme getiren bir haber yayımladı. İsrail hükümeti, Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlik nedeniyle, yılbaşından bu yana Türk işçilerinin vize uzatımlarını bekletiyor. Bu nedenle Yılmazlar İnşaat'ın pek çok işçisi halen vizesiz olarak İsrail'de bulunuyor ve sorunun giderilmemesi nedeniyle, geri dönemeyecekleri için izinlerinde bile Türkiye'ye de gidemiyorlar. -ÖZÜR MACCABİ TEL AVİV'DEN- Televizyonun şantiyeden canlı yayını öncesindeki haber saatinde, Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Filistinliler'in BM'nin 194 üye devleti olarak tanınma başvurusunu BM Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu Başkanlığı'na iletilmek üzere BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a sunacağı haberi yer aldı. Ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da BM Genel Kurulu'na katılmaya karar verdiğini anlatan Kanal 1'in önde gelen programcı ve siyasi yorumcularından Ayala Hasson, konuyu Türkiye'nin Mavi Marmara nedeniyle İsrail'den özür talebine getirip, gülerek, ''Maccabi Tel Aviv, İstanbul'da maçı 5-1 kaybetti. İsrail'in adına özrü yerine getirdi'' dedi. Kanal 1 spor yorumcusu ise maç sonrasında Maccabi Tel Aviv'in Beşiktaş karşısında hafif kaldığını ve iki takım arasında büyük fark olduğunun açıkça görüldüğünü ifade etti. Tel Aviv'de ise İsrailli bazı taraftarlar maçı kafelerde izledi.