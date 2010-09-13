-TEL AVİV HAVAALANINDA BÜTÜN UÇUŞLAR DURDU KUDÜS (A.A) - 13.09.2010 - İsrail'de Tel Aviv'in Ben-Gurion havaalanı çalışanları süresiz grev başlattı. Havaalanı sözcüsü Maayan Malkin, uçuşların durduğunu, şu an seferde olan uçakların inişlerine izin verileceğini ancak yer hizmeti yapılmayacağından yolcuların bagajlarını alamayacaklarını söyledi. Hükümetten, emeklilik ücretlerine ilişkin güvence isteyen havaalanı çalışanlarının İsrail'de tatil zamanı hava trafiğinin en yoğun olduğu dönemde başlattığı grevden sadece bugün 30 bin civarında yolcunun etkileneceği belirtildi.