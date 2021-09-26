Tel Aviv'e 1 yıl süre veren Abbas'a İsrail Savunma Bakanından yanıt: İnmesi zor bir ağaca tırmandı

Gantz, Abbas'ın dün New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video mesaj yöntemiyle hitap ettiği konuşmasına ilişkin İsrail'in Kanal 13 televizyonuna değerlendirmede bulundu.

BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl verdiklerini söyleyen Abbas için Gantz, "Siyasi çözüme davet etmesi iyi bir durum ancak bir uyarı yaparak inmesi zor olan bir ağaca tırmandı." ifadelerini kullandı.