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Dünya

Tel Aviv'e 1 yıl süre veren Abbas'a İsrail Savunma Bakanından yanıt: İnmesi zor bir ağaca tırmandı

Filistin Devlet Başkanı, "Bu süre zarfında Orta Doğu Dörtlüsü gözetiminde sınırı çizmeye ve tüm sorunları çözmeye hazırız" demişti

26 Eylül 2021 07:26

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz" şeklinde açıklama yapan

Tel Aviv'e 1 yıl süre veren Abbas'a İsrail Savunma Bakanından yanıt: İnmesi zor bir ağaca tırmandı

ı Mahmud Abbas için "inmesi zor olan bir ağaca tırmandı." dedi.
 
Gantz, Abbas'ın dün New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video mesaj yöntemiyle hitap ettiği konuşmasına ilişkin İsrail'in Kanal 13 televizyonuna değerlendirmede bulundu.
BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl verdiklerini söyleyen Abbas için Gantz, "Siyasi çözüme davet etmesi iyi bir durum ancak bir uyarı yaparak inmesi zor olan bir ağaca tırmandı." ifadelerini kullandı.
 
Gantz, Abbas'la bir görüşme daha yapma ihtimaline ilişkin "Kendisiyle sahada istikrarın sağlanması için güvenlik konularıyla ilgili görüşmüştüm. Gerekli bir durum olduğunda bir kez daha görüşebilirim." diye konuştu.
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