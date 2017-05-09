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Tel Aviv Büyükelçisi Ökem, İsrail Dışişleri'ne çağırıldı

İsrail, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından böylesi bir söylem karşısında sessiz kalınmayacağını belirtmişti

09 Mayıs 2017 16:39

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Kemal Ökem,  Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ezan yasağının gündeme gelmesi utanç vericidir. Kudüs semalarında ezanın susturulmasına izin vermeyeceğiz" sözleriyle ilgili İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli diplomatik kaynaklara göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yuval Rotem, bizzat Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun talebi üzerine İsrail'in dün yayımladığı açıklamayı, sözlü olarak Ökem'e iletme kararı aldı.

İsrail, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından böylesi bir söylem karşısında sessiz kalınmayacağını belirtmişti. 

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Kemal ÖkemİsrailDışişleri Bakanlığı

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