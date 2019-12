Tel Aviv Büyükelçiliği'nde silah sesleri

T24-

YARALANAN KİŞİNİN, SALDIRGANIN FİLİSTİNLİ 'NEDİM İNCAZ' OLDUĞU AÇIKANDI

SALDIRGAN BAZI MEDYA KURULUŞLARINI TELEFONLA ARAMIŞ

AA muhabirinin elçilik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Büyükelçiliğe gelen bir Filistinli, bir elçilik çalışanını rehin almaya çalıştı. Ancak bu kişi, Büyükelçiliğin güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildi. Haberde, ayrıca İsrailli yetkililerin, bu kişinin, dört yıl önce de İngiltere'nin İsrail Büyükelçiliği'nden sığınma istediğini bildirdiği yer aldı.İsrail’in Channel-2 televizyonu, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliğindeki olayda yaralanan kişinin, saldırgan Filistinli olduğunu ve hala büyükelçilik binasında bulunduğunu duyurdu. Haberde, bu kişinin hafif yaralandığını belirtildi.Olay yerinden yayın yapan İsrail Radyosu da sahilde bulunan büyükelçilik kançılaryasına sağlık ekiplerinin giriş yaptığını, ancak bir süre sonra kimseyi almadan çıktıklarını bildirdi. Radyo, büyükelçilik yetkililerinin İsrail ambulans görevlilerine veya polisine, binaya giriş izni vermediklerini ifade etti. Polis, büyükelçilik önündeki sahil yolunu kesti.İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de olayla ilgili AP’ye yaptığı açıklamada, "olay bir rehin alma eylemi" dedi. İsrail medyası da iki kişinin kısa süreliğine rehin kaldığını duyurdu. İsrail Radyosu da saldırganın Türkiye’den sığınma talep ettiğini, "hem Filistin hem de İsrail polisi tarafından aranıyorum" dediğini duyurdu.Reuters ajansı, İsrail medyasının bir iddiasını da aktardı. Bu iddiaya göre, İsrail polisinin keskin nişancıları, saldırganı büyükelçilik penceresinden belirleyerek üzerine ateş açtı.Türkiye’nin İsrail Büyükelçiliğinde rehin alma girişiminde bulunan saldırganın bazı İsrail medya kuruluşlarını da telefonla aradığı ileri sürüldü.Saldırganın Channel 2 televizyonunu aradığı bildirildi. Bu TV kanalının haberine göre saldırgan telefonda, "iki rehinem var", "büyükelçiliği havaya uçuracağım" gibi ifadeler kullandı. Saat 18.30 dolayında başladığı bildirilen olayda saldırganın etkisiz hale getirildiği bildirilmişti. Öte yandan Maariv gazetesini de bir kişinin aradığı, adını Nedim İnjaz olarak veren bu kişinin, elinde yanıcı madde olduğunu söylediği, "içeri bir Yahudi girerse öldürürüm" dediği öne sürüldü. Bu kişinin, 4 yıl önce İngiltere Büyükelçiliğinden sığınma isteyen kişi olduğu, Türkiye Büyükelçiliğindeki saldırgan olabileceği kaydedildi.Türkiye’nin İsrail Büyükelçiliği'nde rehin alma girişiminde bulunan saldırganı tanıyan Şafi Abuani adlı avukat, akli melekeleri yerinde olmayan bu kişinin, Ankara’dan siyasi sığınma istemek için Türk büyükelçiliğine girdiğini söyledi.İsrailli Arap olan avukat, İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, saldırgan büyükelçiliğe girdiği sırada, kendisinin büyükelçilikte bulunan Türk Muavin Konsolos ve eşiyle temas halinde olduğunu ifade etti.Nedim İnjaz adlı bu kişinin Şin Bet ve Filistin güvenlik servisleri tarafından arandığını söylediğini belirten avukat Abuani, saldırganı telefonda sakinleştirmeye çalıştığını ve bu arada da Muavin Konsolos ve eşinin kaçabildiklerini söyledi.Avukat, "Daha önce Ramallah’da oturan bir Filistinli olan bu kişinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine siyasi sığınma hakkı tanımasını istediğini söylediğini" belirtti.Bu arada, İsrail polis kaynakları İnjaz’ın Batı Şeria’da Ramallah’taki bir hapishaneden yeni bırakıldığını, daha önce bir büyükelçilik saldırısı nedeniyle hapsedildiğini bildirdi. İnjaz’ın 4 yıl önce İngiltere Büyükelçiliğinden sığınma talep ettiği açıklanmıştı. İnjaz’ın o dönemde başka suçlarının da bulunduğu kaydedildi. Öte yandan saldırganın Channel-2 televizyonunu Türkiye Büyükelçiliğinden telefonla aradığında, "Eğer bu ülkeden gitmeme izin vermezlerse bütün binayı ateşe vereceğim. Her şeyi yakacağım. Arabaları, kapıları kıracağım, yakacağım. Her şeyi yerle bir edeceğim" dediği belirtildi. Saldırganın hem İsrail yönetimine hem de Filistin yönetimine karşı ifadeler kullandığı, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas için "ölmeli" dediği de ileri sürüldü.

DIŞİŞLERİ'NİN AÇIKLAMASI



Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, ''şahıs tarafımızdan sorgulanmakta; olay hakkında derinlemesine araştırma yapılmaktadır'' denildi.



Büyükelçilik görevlilerinin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığının kaydedildiği açıklamada, olaya ilişkin olarak da şu bilgiler verildi:



''Filistinli olduğunu iddia eden bir şahıs, elinde bıçak, benzin bidonu ve sonradan oyuncak olduğu anlaşılan bir tabancayla Tel Aviv Büyükelçiliğimize, birinci katına tırmanıp camını kırmak suretiyle girerek iltica etmek istediği yönünde bağırıp çağırmaya başlaması ve Muavin Konsolosu rehin almaya teşebbüs etmesi üzerine Büyükelçiliğimiz güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilmiştir.''





DAVUTOĞLU 'HER ŞEY KONTROL ALTINDA'



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Türk Büyükelçiliği binasında yaşanan olayla ilgili olarak her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi.



Davutoğlu, Kilis'te, şehit aileleri, partililer ve vatandaşlarla iftarta bir arayla geldi. Ahmet Davutoğlu, burada, bir gazetecinin Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğindeki eyleme ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:



''Büyükelçiliğimizde her şey kontrol altında, merak edilecek bir durum yok. Bütün personelimiz tamamıyla güvenlik altında. Kendisinin Filistinli olduğunu belirten bir kişi, büyükelçiliğe gelerek iltica talebinde bulunuyor. Bu kişi etkisiz hale getirildi. Bu kişi gözetim altında ve sağlık durumu da iyi. Olayla ilgili olarak tetkikler sürüyor. Kendisi ve amacını tespit etmeye çalışıyoruz.''





SALDIRGAN TESLİM EDİLDİ







Saldırgan, İsrailli yetkililere teslim edildi. Saldırganın teslim edilmesiyle olay 7 saat sonra sona erdi.



Yaralı olduğu dikkati çeken saldırgan, bir ambulansla götürüldü. Elini kaldırarak, İsrail polisine bağırmaya çalışan saldırgan, ambulans görevlilerince engellendi.