Tekyumruk: Tehdit ediliyoruz

Galatasaray'ın taraftar grubu Tekyumruk, özellikle eski Galatasaraylı futbolcu Metin Kurt'un cenaze töreninden sonra tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Radikal gazetesinin haberine göre, grup tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada "Tehditler bizimle birlikte maç izlemek isteyen insanların güvenliğinden endişe duymamızı gerektirecek boyutlara gelmiştir" denildi. Hafta sonu oynanacak Bursaspor karşılaşmasında, tribünlerde kendilerine yönelik saldırı olacağı yönünde duyumlar aldıkları söyleyen Tekyumruk grubu üyeliri, buna rağmen, her zamanki gibi Güney tribününde maçı izleyeceklerini belirttiler.

Tekyumruk grubuna ilk dayanışma mesajı ise ‘ezeli rakip’ten geldi. Fenerbahçeli taraftarların oluşturduğu ‘Sol Açık’ grubu da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, tehdit ve saldırılara karşı Tekyumruk grubunun yanında olacağını duyurdu.

Tekyumruk tarafından yapılan açıklamada, "Tekyumruk taraftar grubu 2005 yılında hayata soldan bakan Galatasaray taraftarının birlikte maç izlemek amacıyla kuruldu. Aradan geçen 7 yıl boyunca hiçbir rant ilişkisine girmeden, hiçbir yönetici ve kurum ile görüşmeden, destek almadan kendi imkanlarımız ile çeşitli sosyal etkinlikler yaptık, tribünde takımımızı omuz omuza destekledik. Bizlerin amacı hiçbir zaman tribünde siyaset yapmak olmadı ve stat içerisinde siyasilerin Galatasaray üzerinden rant sağlamaya çalışmalarına verdiğimiz tepkiler dışında politik hiçbir etkinliğimiz olmadı. Kuruluşumuzdan bu yana çeşitli gruplardan tehditler almaya devam ediyoruz. Bize getirilen en büyük eleştiri tribünde siyaset yaptığımızdır, ama biz biliyoruz ki bu "tribünde siyaset yapmayın" tehditleri tribün dışında siyaset yapmayın anlamına geliyor.

Metin Kurt’un cenaze törenine katılımımızdan sonra yapılan tehditler bizimle birlikte maç izlemek isteyen insanların güvenliğinden endişe duymamızı gerektirecek boyutlara gelmiştir. Bizler hiçbir zaman tehditlere boyun eğmeyen, doğru bildiğini her şartta söylemekten çekinmeyen bir gelenekten gelmekteyiz. Tribündeki bu baskıcı ve kendinden olmayanı linç etme kültürüne bir baş kaldırı olarak kurulan Tekyumruk taraftar grubu hiçbir zaman baskılara boyun eğmeyecektir. Bizler yine Ali Sami Yen stadında Galatasaray ’ımızın, mahallelerde, fabrikalarda, grev çadırlarında emekçilerin yanında olmaya devam edeceğiz. Ve 7 yıldır her maçta olduğumuz gibi önümüzdeki Bursaspor maçında da sadece takımımıza destek olmak için Güney tribünündeki yerimizi alacağız" denildi.