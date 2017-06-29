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Spor

Tekvandonun 'altın' kızının gözü olimpiyatlarda

Zeliha Ağrıs 19 yaşında Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

29 Haziran 2017 16:52

Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 19 yaşında altın madalya kazanarak dikkatleri üzerine çeken milli sporcu Zeliha Ağrıs, bu başarısının ardından annesiyle telefonda sabaha kadar mutluluk gözyaşı döktüğünü söyledi.

Güney Kore'nin Muju kentinde düzenlenen 23. Dünya Tekvando Şampiyonası'nda 53 kiloda kürsünün zirvesine çıkan Zeliha Ağrıs, duygularını paylaştı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamada, final müsabakasından sonra teknik direktör Ali Şahin'e sarılan ve gözyaşlarına hakim olamayan milli sporcunun görüşleri yer aldı. Zeliha, "Ne kadar büyük bir başarı elde ettiğimi yeni idrak etmeye başladım. Çok büyük bir gurur yaşıyorum. Bu yaşta bu başarı bana nasip oldu. Çok mutluyum. Mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. Gece otele döndüğümde de annemle sabaha kadar telefonda karşılıklı ağladık." ifadelerini kullandı.

Zeliha Ağrıs, şampiyon olur olmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tarafından telefonla aranarak tebrik edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını öğrenince çok heyecanlandığını belirten Zeliha, telefon görüşmesiyle ilgili şunları söyledi:

"Şampiyon olduktan hemen sonra 'Cumhurbaşkanımız arıyor' dediler. İnanın heyecandan ne konuşacağımı bilemedim. Bana her zaman yanımda olacaklarını söyledi ve kutladı. Bir sporcunun bu şekilde desteklenmesi çok gurur verici. Ben de ülkem için her zaman en iyisini yapacağıma dair kendilerine söz verdim." 

 

Hedef olimpiyat madalyası

 

Kariyerinde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma yolunda büyük bir avantaj elde eden Zeliha, basamakları bir bir çıkmak istediğini dile getirdi.

Milli tekvandocu, "Öncelikle bu başarıyı sindirmeliyim. Ardından 2018'de Avrupa ve 2019'da dünya şampiyonaları var. Bu başarımı oralarda devam ettirmek ve nihayetinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak ülkeme madalya kazandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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