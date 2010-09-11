-TEKVANDO'DA BÜYÜK BAŞARI KHRAKOV (A.A) - 11.09.2010 - Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 67 kiloda Nur Tatar, şampiyon oldu. Ukrayna'nın Khrakov kentinde düzenlenen şampiyonada bugün 67 kiloda tatamiye çıkan Nur Tatar, 1. turu bay geçti. Çeyrek finalde Sloven, yarı finalde de İsveçli rakibini eleyen Tatar, finalde ise Belaruslu Viktoryia Belanouskaya ile mücadele etti. Rakibini 9-4 yenen Nur Tatar, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonada bugün 62 kiloda Tuğba Uçak ve 74 kiloda Yunus Sarı çeyrek finalde, 80 kiloda Gökalp Yıldız ise ilk turda rakiplerine yenilerek elendi.