-TEKVANDODA AVRUPA İKİNCİSİYİZ ANKARA (A.A) - 23.05.2011 - Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen ve İtalya'nın Cenova kentinde yapılan Avrupa Poomse Taekwondo Şampiyonası'nda Türkiye, 6 altın, 2 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı. 30 ülkeden 220 sporcunun katıldığı şampiyonada Türkiye, erkeklerde takım halinde şampiyon olurken, bayanlarda üçüncü, genel klasmanda ise ikinciliği elde etti. Erkeklerde Türkiye'nin ardından Almanya ikinci, İspanya üçüncü olurken, bayanlarda, İspanya birinci, Almanya ikinciliği kazandı. Türkiye, büyük erkekler B (31-40 yaş) kategorisinde Mevlüt Pekcan, büyük erkekler C (41-50 yaş) kategorisinde Mustafa Yılmaz, büyük erkekler E (61 yaş üstü) kategorisinde Galip Ziya Yalçınkaya, genç bayanlar (14-18 yaş) kategorisinde Elif Aybüke Yılmaz, 14-35 Erkek Senkron Takım kategorisinde İbrahim Uçan, Adil Tekin, Mevlüt Pekcan, 36 Yaş Üstü Erkek Senkron Takım kategorisinde Mustafa Yılmaz, Kemal Yılmaz, H.Temel Alper ile altın madalyaya ulaşırken, Genç Erkekler (14-18 yaş) kategorisinde Habib Okçu, 36 Yaş Üstü Pair kategorisinde Nesime Altun-Zeynel Çelik ikilisi gümüş madalya kazandılar. Büyük Bayanlar A (19-30 yaş) kategorisinde Rabia Kim, Büyük Erkekler D (51-60 yaş) kategorisinde Selahaddin Şahin, 36 Yaş Üstü Bayan Senkron Takım kategorisinde Gamze Sarı, Nesime Altun, Nafia Ünkaracalar, Büyük Erkekler A (19-30 yaş) kategorisinde Fazlı Karışık ile 14-35 Yaş Arası Pair kategorisinde Rabia Kim-Fazlı Karışık ikilisi bronz madalyanın sahibi oldular.