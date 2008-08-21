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Spor

Tekvandoda altın madalya Wu ve Perez’in

Tekvandoda bayanlar 49 kiloda Çinli Wu, erkekler 58 kiloda Meksikalı Perez altın madalyanın sahibi oldu.

21 Ağustos 2008 03:00


29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, tekvandoda bayanlar 49 kiloda Çinli Wu Jingyu, erkekler 58 kiloda da Meksikalı Guillermo Perez altın madalya kazandı.

Pekin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Spor Salonu'nda bugün başlayan tekvando müsabakalarında, bayanlar 49 kiloda Çinli Dünya Şampiyonu Wu Jingyu, finalde Taylandlı rakibi Buttree Puedpong'u yenerek, madalyada lider konumda olan ülkesine 1 altın madalya daha kazandırdı.

Taylandlı Puedpong'un gümüş madalya aldığı müsabakada, bronz madalyalar Kenyalı Mildred Alango'yu yenen Venezuelalı Dalia Contreras Rivero ve Tayvanlı Yang Shu-chun'u yenen Kübalı Daynellis Montejo'ya gitti.

Erkekler 58 kiloda

Erkekler 58 kilo müsabakasında ise Meksikalı Guillermo Perez, Dominik Cumhuriyeti'nden Yulis Gabriel Mercedes'i hakem kararıyla yenerek, tatamiden şampiyon olarak ayrıldı.

Dominikalı Mercedes'in gümüş madalya aldığı müsabakada, İspanyol Dünya Şampiyonu Juan Antonio Ramos'u yenen Afgan Rohullah Nikpai ve Taylandlı Chutchawal Khawlaor'u mağlup eden Tayvanlı Olimpiyat Şampiyonu Chu Mu-Yen de bronz madalya kazandı. Böylece Afganistan da olimpiyatlardaki ilk madalyasını almış oldu.

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