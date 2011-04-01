-TEKVANDOCULARIN ÖLÜMÜNE 15 YIL HAPİS İSTEMİ TRABZON (A.A) - 01.04.2011 - Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kullandığı otomobille duvara çarparak araçtaki, antrenmandan dönen 5 tekvandocunun ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına yol açtığı öne sürülen sürücü Uğur Kasım hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İlçenin Gülbaharhatun Caddesi'nde, 10 Ocak 2011 gecesi kullandığı 06 MEA 78 plakalı otomobille yol ortasındaki bölümde alt geçidin havalandırma duvarına çarparak, Yalıköy beldesindeki tekvando salonunda yaptıkları antrenmandan dönen tekvandocular Emenat Özlem Akagündüz'ün (19), kardeşi Ümitcan Akagündüz (14), Abdul Ziya Bostan (19), Fatih Kasımfırtına (22) ve Fatma Yıldırım'ın (17) ölmesine, Şamil Kurt'un (18) yaralanmasına sebep olduğu iddia edilen sürücü Uğur Kasım (24) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Uğur Kasım hakkında Trabzon Cumhuriyet Savcısı Erdoğan Aktaş tarafından hazırlanan iddianamede, olay günü Kasım'ın, idaresindeki otomobille Yalıköy'den Vakfıkebir yönüne giderken Tarım Kredi Kooperatifi önüne geldiğinde fren yapmasına rağmen bir süre ilerledikten sonra aracın kontrolünü kaybedip su kanalında sürüklendiği anlatıldı. Otomobilin duramayarak yolun orta kısmında yer alan yaya alt geçidinin havalandırmasını sağlayan bölümün duvarına çarptığını anlatan savcı Aktaş, araçtaki Akagündüz kardeşlerin olay yerinde, Yıldırım, Kasımfırtına ve Bostan'ın ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü, sürücü ile Şamil Kurt'un yaralandığını belirtti. -BİLİRKİŞİ RAPORU: ''SÜRÜCÜ KUSURLU''- Kazaya ilişkin hazırlanan ''Bilirkişi Raporu'' ve ''Trafik Kazası Tespit Tutanağı''nda, kaza sırasında alkollü olmayan Kasım'ın olayda ''kusurlu olduğunun'' bildirildiğini anlatan savcı Aktaş, Kasım'ın ''Taksirle 5 kişinin ölümüne, kendisi dışında bir başka kişinin de yaralanmasına yol açtığını'' kaydetti. Savcı Aktaş, bu nedenlerle Uğur Kasım'ın, TCK'nın 85/2. maddesi uyarınca ''Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına yol açma'' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Uğur Kasım'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.