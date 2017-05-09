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Spor

Tekvandoculardan 30 madalya

Türkiye, 13. Avrupa Pumse Şampiyonası'nda takım halinde altın madalya kazandı

09 Mayıs 2017 15:16

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından Yunanistan'ın Rodos Adası'nda 7-8 Mayıs'ta düzenlenen şampiyonada, 18 altın, 5 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 30 madalya kazanan milli takım, Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi 31 kadın, 30 erkek olmak üzere 61 milli sporcu temsil etti. 2015 yılında Sırbistan'da düzenlenen 12. Avrupa Pumse Şampiyonası'nda da zirvede yer alan Türkiye, üst üste 2. kez altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, milli sporcuların pumse branşında bir kez daha tarih yazdığını belirterek, "Rodos'ta kürsünün zirvesine çıkan takım şampiyonaya, son Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi apoletiyle katılmıştı. Başarımızı tekrarlarken madalya sayımızı artırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

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