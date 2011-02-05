-TEKSTİLİN MERKEZİNE 7 OTEL YAPILACAK İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Tan, tekstilin merkezi Merter'e 7 otel birden yapılacağını bildirdi. Tan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de pamuk, dokuma deyince Denizli, havlu deyince Bursa, tekstil deyince de sadece Türkiye'de değil dünyada akla gelen yerin Merter olduğunu belirterek, semtin 1980'li yıllardan beri tekstilin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. O tarihlerde Türkiye'nin ihracatının yüzde 70'inin tekstil olduğunu ve bine yakın büyük firmayla ihracat yaptıklarını ifade eden Tan, bu ihracatın yüzde 50-60'ına yakınını da Merter'den yaptıklarını vurguladı. Tan, şunları söyledi: ''Merter'in çok büyük bir geçmişi var. Çin, Rusya ve Amerika'da tekstille ilgili en küçük butik Merter'i bilir. Kayıt içinde ihracat ağırlıklı bir merkezdi. Şu anda kabuk değiştirmeye başladı. Merter kabuk değiştiriyor. İhracatçı firmalarımız azaldı. Çok büyüdüler. Çok büyüdükleri için de Çerkezköy, Çorlu, Hadımköy, Denizli, Antep gibi bölgelere gitmeye başladılar Şu anda Merter'deki durum daha çok kendi markalarını yaratan modacıların olduğu ve küçük firmaların büyümesiyle oluşan bir bölge haline geldi. Şu anda yaklaşık 7 bin civarında firma var. Moda üzerine çalışan çok farklı firmalar. Aksesuarcı, kumaşçı, moda markaları, imalathaneler, showroomlar, kesimhaneler, modelhaneler, genel müdürlükler, nakışçı ve baskıcılar ile lojistik firmalarımız var. Yani bir ihracat dosyası ile Merter'den girersiniz, diğer taraftan TIR'ınızı yüklemiş bir şekilde çıkarsınız.'' -AVRUPA, ORTADOĞU VE AFRİKA'YA UZANAN MÜŞTERİ YELPAZESİ- Merter'in müşteri potansiyelinin de çok geniş bir yelpazede olduğunu ve Ortadoğu, Arap ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Kıbrıs ve Güney Afrika ülkeleriyle daha önceden Merter ile çalışan güvenilirliğini ve başarısını bilen AB ülkelerinin bulunduğunu belirten Ercan Tan, bunun dışında dünya markalarının peşinde koştuğu Türk iç piyasasının da unutulmaması gerektiğini söyledi. Tan, ''Merter'in 80 ilde çok güçlü bir potansiyeli var. İhracatımız tekstil ve kumaşla beraber ortalama 20-21 milyar dolarsa, iç piyasada da en az 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz var. Bunun yüzde 40'ı Merter'den sağlanıyordu. Son dönemlerde 50-60'lara yaklaştığımızı düşünüyoruz. İhracatta da bu rakamları yakalamaya çalışıyoruz'' dedi. Bu kadar büyük potansiyele sahip olan Merter'in trafik, otopark ve konaklama ihtiyacı bulunduğunu belirten Tan, trafik sorununu çözmeye çalıştıklarını, yapımı süren iki büyük otoparkın 2 ay içinde açılacağını, tüm yolların altyapı çalışmaları ve asfaltlanma işinin yapıldığını, bunların dışında otellerle ilgili de müthiş bir çalışma bulunduğunu belirtti. -YENİ YAPILACAK 7 OTEL- Merter Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Tan, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: ''Şu anda Merter'de 3 otel var. 7 otelle de ön anlaşmalar yapıldı. En yakın zamanda da 7 otelimiz birden açılacak. Vakko'nun girişinde atıl durumda olan iki büyük bina var. Onlar için Cevahir Otel ile ön anlaşma yapıldı. Hilton Oteli ile görüşüldü, yüzde 80-90 olacak. Büyükşehir Belediyesinden de destek alıyoruz. Bir otelin gelebilmesi için oda sayısının fazla olması gerekiyor. Belediye ilave 1-2 kat vererek oda sayısının artmasının sağlıyor. Rantabl olunca otel açmak isteyen yatırımcı sayısı artıyor. Güngören Belediyesinin Merter'de 3 dönüm civarında bir arazisi var. Büyükşehir Belediyesinden 6 ilave kat izni alınan bu arsa için ihale açılacak. Orada 410 yataklı dev bir otel yapılacak. Bu otelin yapılması büyük bir başlangıç. Bölgede 750 metrekarelik parseller içinde 6 katlı bir bina otel olacak. Buraya Büyükşehirden ilave iki kat daha almaya çalışıyoruz. Onu da halledebilirsek Hilton Oteli orada açılacak. Bu rüzgarla 20-25 otelin daha geleceğini düşünüyoruz. Oteller olursa ne olur. Gecesi de gündüz gibi kalabalık hareketli bir Merter olur. Hedefimiz de bu. Birçok otelci arkadaşımız da MESİAD'dan otel yapabilecekleri bina ve arsa için yer istiyorlar. Dernek olarak şehir yaratıcılığına soyunduk. Otellerimizi, yollarımızı, otoparklarımızı, yaptırıyoruz. Bu konuda fahri olarak müthiş bir mücadele veriyoruz.'' Tan, Merter'in bir yanının E-5, bir yanının TEM otoyolu olduğunu, otogar ve havalimanına çok yakın konumda bulunduğunu, bu nedenle otellerin sadece Meter'e gelen yabancılar için değil, İstanbul'daki otel ihtiyacına da katkıda bulunmak amacıyla yapıldığını söyledi. Ercan Tan, işyerlerine yönelik yapılmış mevcut binalar oteller için kullanılacağından, otel başına 3-4 milyon dolar harcamayla bu binaların otel olarak hizmete gireceğini söyledi.