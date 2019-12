-TEKSTİLDE ATÖLYE SORUNU İSTANBUL (A.A) - 13.03.2011 - Dünya konjonktüründe yaşanan gelişmelere bağlı olarak müşteri potansiyelinde artma yaşayan Türk tekstil sektörü, ürünlerini diktirecek atölye bulmakta zorlanır hale geldi. Mevcut atölyelerin yüzde 80'i tam kapasite ile vardiyalı bir şekilde çalışırken, acil olarak binlerce atölyeye de ihtiyaç bulunuyor. Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Tan, tekstilin bugünlerde yeniden altın çağını yaşamaya başladığını belirtti. Bazılarının '''Çaput işinden çıkın, tekstili bırakın' demesinin ''anlamsız ve yanlış'' olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Tan, yaklaşık bir yıldır Uzakdoğu'daki olumsuz koşullar, Çin'in tüketime yönelmesi ve Çin üreticisinin de iç tüketime hizmet etmeye ve üretmeye dönmesiyle dış siparişleri ötelediğini anlattı. Bu durumun Türkiye için büyük avantaj yarattığını belirten Tan, şunları kaydetti: ''Yine yakından izlediğimiz gibi tekstilde üretime başlayan Mısır, Cezayir, Tunus gibi ülkelerin demokrasi sancısı yaşaması ülkemiz için müşteri potansiyelinin artmasını sağlamıştır. Yeni çıkarılan tebliğlerin konfeksiyona gelmesi planlanan yüzde 40'lık ithalatı koruma önleminin sektörümüzü etkilediği ve iç piyasadaki zaten sıkışık olan tekstil üretimimizi iyice yoğunlaştırmıştır. Bütün bu saydıklarımız, ülkemiz tekstil sektörünün Türkiye için en büyük istihdam kapısı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şu an üreticilerimiz, ihracatçılarımız, imalatçılarımız ürünlerini diktirecek atölye bulamamaktadır. Mevcut atölyelerimizin yüzde 80'i tam kapasite ile vardiyalı bir şekilde çalışmaktadır. Bu durumda bize göstermiştir ki şu an ülkemizin binlerce acil atölyeye ihtiyacı var.'' Artık üzerleri kapalı makinelerle atıl durumda bulunan atölyelerin hemen faaliyete geçmesi, kahvehanelerde oturmak zorunda kalan mesleği dışında farklı işlere yönelen konfeksiyon işçisinin derhal işbaşı yapması gerektiğini vurgulayan Tan, ''Çok cüzi rakamlarla atölye açılabilir ve 1 ay içerisinde de vasıfsız işsizlerimiz düz makine çalışanı olabilirler. Bu da 500 bine yakın işsizimize iş sahibi olabilme fırsatıdır'' dedi. Tan, bu fırsatı kaçırmamak ve lehlerine çalışan dünya konjonktürünün kendilerine sağladığı imkanlardan bir an önce faydalanmaya başlamak gerektiğini söyledi. -''BİR SEFERBERLİK HALİNDE ÇALIŞILMASI GEREKİYOR''- Ercan Tan, ''Ülkemiz en az 20 yıl daha tekstil üretimi ile ihracatını arttırabilir, işsizlik oranını düşürebilir. Bu konunun bir an önce herkes tarafından sahiplenilmesi ve bir seferberlik halinde çalışması gerekmektedir. Bir seferberlik ilan edilip o işçiler makinelerin başına oturtulabilirse, hem ihracatı artırırız hem de elimizdeki siparişleri karşılayabiliriz'' dedi. En az 5 bin atölyeye ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden Tan, şu anda kapanan 5 bin atölyenin tekrar açılmasıyla, her atölyede ortalama 100 kişi olduğunu düşündüklerinde bunun 500 bin kişilik istihdam anlamına geleceğini vurguladı.