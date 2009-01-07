Tekstilde bir dev daha üretimi durdurdu

Türkiye'nin büyük tekstil fabrikaları arasında yer alan, 56 ülkeye yılda 55 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Ataç Şirketler Grubu'na bağlı Anteks Dokuma Fabrikası, 19 Ocak'tan itibaren üretimine dört hafta ara verecek.



Antalya Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (ATHİB) Başkanı ve Anteks Yönetim Kurulu üyesi, Dış Ticaret Müdürü Azize Kalkavan, küresel kriz nedeniyle başta tekstil olmak üzere bir çok sektörün olumsuz etkilendiğini kaydetti.



Anteks Dokuma Fabrikası'nın kurulduğu tarihten itibaren durgunluğa alışkın olmadığını belirten Kalkavan, ''Mal ve sipariş yetiştiremeyen bir firmayız. Durgunluğa alışık değiliz ama bir takım önlemler de almak zorundayız. Bu krizi atlatacak gücümüz var'' dedi.



Yılda 56 ülkeye 55 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Kalkavan, küresel kriz nedeniyle talepte yüzde 15-20 daralma yaşandığına dikkati çekti. Kalkavan, şunları kaydetti:

''Geleceğe dönük bir endişemiz yok. Bu krizi eninde sonunda atlatacağız. Firma olarak siparişe dayalı çalışıyoruz. Talepte yüzde 15-20 daralma olunca, önlemler almak gerekiyor. Gerçek bu... Ya işçi çıkartacaksınız ya da üretimi daraltacaksınız. Bu krizin kalıcı olmadığını düşünerek, çalışanlarımızın bir kısmına izinlerini kullandırıyoruz. Bunun yanında geçici olarak 19 Ocaktan itibaren dört haftalığına üretimimizi durduruyoruz.''



Valiliğe bilgi verildi



Üretimin geçici durdurulması ve sektörle ilgili hazırladıkları bir raporu Antalya Valililiği'ne sunduklarını anlatan Kalkavan, şöyle devam etti: ''İplik fabrikalarımızda talep yetersizliğinden dolayı üretimimizi yüzde 33, kumaş fabrikamızda yüzde 20 civarında düşürmüş bulunuyoruz. Üretim düşüşüne bağlı olarak Antalya içindeki 4 tekstil fabrikamızda 1500 civarında çalışan sayımız 1155'e düşkü, Bu fabrikalarımızın tümünde 19 Ocak'tan başlayarak dört haftalığına üretime ara vereceğiz. Bu dönemde kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak üzere SGK'na başvurduk. İşsizlik ödeneğinin karşılamadığı kısımdan işçilerimizin maddi mağduriyetini en aza indirmek için elimizden geleni yapacağız. Amacımız, elbette üretim yeteneğimizi kaybetmeden bu kriz dalgasını geçirmektir ki, bu konuda kendimize güvenimiz ve inancımızı asla kaybetmiyoruz.''



Bu yıl sonunda Antalya İhracatçı Birliklerinde kayda alınacak tekstil konfeksiyon ihracat rakamlarında yüzde 20 civarında düşüş olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu ifade eden Kalkavan, bu yılın ilk yarısında hatta üçüncü çeyreğe kadar talep daralmasının devam edeceğini, daralan finansal kaynaklara bağlı olarak artacak finansman maliyetleri ve üzerine enerji maliyeti eklenmesi halinde bu maliyet artışlarını fiyatlarına yansıtma imkanı bulamayacak sanayicileri daha zor günlerin bekleyeceğini öngördüklerini söyledi.



Bugüne kadar paniğe kapılmadan üretime devam etmeye çalıştıklarını ancak giderek kötüleşen piyasa koşullarının maalesef bir takım önlemler almak zorunda bıraktığını vurgulayan Kalkavan, sözlerini şöyle tamamladı: ''Devletimizin bu zor dönemeçte destek sağlamak yerine enerji fiyatlarına yüzde 40'lara varan oranlarda zam yapması biz sanayicileri daha da zora soktu. Bu krizden en fazla etkilenen gelişmiş ülkeler bile üreticilerini desteklemek için denk maliye-bütçe politikalarını bıraktılar. Faizleri indirerek, devlet harcamalarını artırarak çarkların dönmesine yardımcı oluyorlar. Çünkü biliyorlar ki duran çarkların tekrar çalıştırılması hem çok zor hem çok daha pahalıya mal olacak. İnancımız, dileğimiz ve umudumuz bu zor dönemi gerek firmamız gerek sektörümüz adına en az hasarla atlatmak ve üretime devam edebilme yeteneğimizi kaybetmemek.''

