Tekstilde 10 ayda 598 işyeri kapandı

Denizli CHP Milletvekili Ali Rıza Ertemur’un Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesine, 13 sayfalık yazılı cevap veren Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, bu yılın ilk 10 ayında tekstil sektöründe 598 ticaret unvanlı işyerinin kapandığını açıkladı.



Çağlayan’ın cevabına göre, tekstilde en çok işyeri kapanan il 340 işyeriyle İstanbul olurken, Ankara 59 işyeriyle ikinci, tekstil kenti Denizli 31 işyeriyle İzmir, Bursa, Adana ve Gaziantep’i geride bırakıp üçüncü oldu. Tekstil sektöründe 2006’da 733, 2007’de 757 işletme kapısına kilit vurdu.

