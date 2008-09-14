Tekstilci doğuya gitsin yüzünü batıya dönsün

Doğu’ya taşınana vergi indirimi geliyor

Tekstilci umutlu

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş, hazır giyim ve deri sektörünü içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için eylem planı hazırlayan hükümetin "Doğu'ya taşınma" önerisini iyi niyetli bulduklarını ancak asıl sorun olan "markalaşmanın ıskalandığını" ifade etti.Karakuş, yazılı açıklamasında, yüksek kaliteli ve yüksek fiyatlı ürünler üreterek markalaşma kültürünün yerleşmemesi halinde Türkiye'nin basit anlamda bez parçası satarak tekstil vehazır giyim sektörünü ayağa kaldıramayacağını belirtti."Tekstilcinin Doğu'ya gitmesini ama yüzünü Batı'ya dönmesini" isteyen Karakuş, "Ayşe,Fatma, Canan'a ürettirip Paris, Britney, Cameron'a giydiremeyeceksek doğu, batı fark etmez. Kıblemiz markalaşma olmalı. Marka sulak yerde büyür. Bozkırda marka bitmez. Kars'a, Ardahan'a, Zeugma'ya gidelim de; Paris'e, Zürih'e, Milano'ya giremezsek gittiğimizle kalırız" görüşünü dile getirdi."Türkiye'nin hazır giyimde dünyanın outleti durumunda olmaktan kurtarılması" gerektiğini belirten Karakuş, Türkiye'nin "gece gündüz çalışıp 2 ton t-shirt üretip sattığını, sattığıparaya Milano'dan ancak 1 gece elbisesi aldığını, 1 etek ihraç edip, 3 takım elbise ithalettiğini" anlattı.Karakuş, açıklamasında şunları kaydetti:"Tonlarca bez parçası satıp, 1 metre marka alıyoruz. Bu şekilde Türk giyim sanayinin bir yere varması mümkün değil. Hiçbir ülke, tek tip sosyalist tarz giyim üretimiyle bir yere varamamış. Sosyalist değil, sosyetik tip üretim şart. Türkiye dünya sosyetesini giydirmeyi hedeflemek zorunda. Türk hazır giyimi markalaşıp Paris Hilton, Britney Spears, Cameron Diaz, Jessica Simpson'ı hedef müşterisi olarak görmeli. Biz hala elektrik fiyatlarından SSK primlerinden, kur belasından, kredi kısıtlarından yakınıyoruz."Sektörde üretim yerlerinin ve üretilenlerin ölçek olarak dünya tekstil sektöründe "cüce kalabileceğini" de belirten Karakuş, "sektördeki ölçeklerin ve ökçelerin yükselmesi gerekiyor" dedi.