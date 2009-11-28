Tekstil ve hazır giyimde gelecek korkusu

Özellikle Çin'in ve Hindistan'da tekstil ve hazır giyim sektörünün güçlü bir şekilde gelişimini sürdürmesi, ihracatta kan kaybı yaşayan Türk tekstil ve hazır giyimcilerde ''gelecek korkusu'' yaratıyor.

Uluslararası Tekstil Sanayicileri Federasyonu'nun (ITMF) geçen ay Çin'de yapılan ''2009 Yıllık Toplantıları'' ile bu ay Hindistan'da düzenlenen ''25. Dünya Hazır Giyim Federasyonu (IAF) Konferansı''na katılan Umut Oran, dünya tekstil ve hazır giyim sektörüne ilişkin gözlemlerini AA muhabirine açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konfeksiyon ve Hazır Giyim Meclis Başkanı Umut Oran, ITMF ve IAF toplantılarında hem Çin hem de Hindistan'daki son gelişmeleri görebilme imkanı olduğunu söyledi. Sektör olarak arkalarında çok önemli bir devlet politikası olduğunu gördüğünü belirten Oran, şunları kaydetti:

''İki ülke devlet politikalarının önceliklerini işsizlere iş ve aş bulmak, kalkınmak oluşturuyor. 1995'ten beri özellikle Çin ve diğer ülkeleri inceliyorum, her yıl oradaki toplantılara katılıyorum. Özellikle Çin çok hızlı gelişme içinde. Son 30 yılda Çin ve Hindistan'ın tekstil ve hazır giyim sanayisi tavan yapmış durumda, bizde de son 30 yıldır ilk defa tekstil ve hazır giyim ihracatında yüzde 20 geriye gidiş var. Kendi adımıza üzülüyorum. Bir yandan pazarlarımızı kaybediyoruz bir yandan ülkemizde sosyal, bölgesel dengeleri zor duruma sokuyoruz. Çin'i durdurma zor. Hindistan ve Bangladeş de geliyor. 24 saat çalışıyorlar, korkunç bir motivasyon, devlet desteği var. İnsanlar hem ülkelerinin geleceğini hem de kendi geleceklerini yaratıyorlar. Çok başarılı politika izliyorlar.''

-''SANAYİCİLİĞİ HEVESLENDİREN ANLAYIŞ TERK EDİLDİ''-

Türkiye'de 1980'lerde sanayiciliği heveslendiren bir anlayış olduğunu, şu anda bu anlayışın terk edildiğini savunan Umut Oran, ''Gittiğimiz ülkelerde çok sayıda Türk yatırımcı görüyoruz. Çevre ülkelere de giden çok fazla. Son yıllardaki hükümet politikaları girişimcileri kayıt dışına, sınır dışına itmeye başladı. Şu anda da işlerini bırakıyorlar. Eldeki mevcut değerlerimizin üzerine ilave koyacağımıza, bir bir kaybediyoruz. Yatırımlar, yurt dışında nerede fırsat bulursa oraya kayıyor, şu anda Brezilya da önemli bir ülke'' dedi.

Çin'in tasarımda, perakendecilikte, teknik tekstilde ve sektörel her alanda çok yol aldığını kaydeden Oran, Türkiye'de ise ithalata dayalı bir yapı olduğunu, ihracat ve kapasite kullanım rakamlarının bunu gösterdiğini ifade etti.

Umut Oran, bu yıl Türk hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 20,72 ve tekstil ve ham maddeleri ihracatının yüzde 24,41 düştüğüne dikkati çekti.

-''ÜRETİME VE İHRACATA DAYALI YENİ BİR PROGRAM LAZIM''-

Tekstil ve hazır giyim sektörünün Türkiye'nin ''ata ve ana'' sektörü olduğunu dile getiren Oran, şöyle konuştu:

''Türkiye'nin her yerinde yatırım yapılmış. Emekle 30 senede tekstil ve hazır giyim 22 milyar dolara gelmiş. Dünyada önemli bir yere sahip, karar verici konumundayız, ITMF Başkanlığını şu anda Halit Narin yapıyor, IAF başkanlığını bir dönem ben yaptım. Ancak son yıllarda anormal irtifa kaybediyoruz. Yapılacakları yıllardır söylüyoruz. Burada bir tehlike var; Türkiye 25-30 yılda çok zor şartlarda elde ettiği dünya liderliğini önümüzdeki 4-5 yılda kaybedebilir. Her yıl sektörlerde yüzde 20 küçülme yaşanırsa sanayi yarı yarıya düşer. Türkiye'de yeni bir yola ihtiyaç var. Üretime, istihdama ve ihracata dayalı yeni bir programa ihtiyaç var. Bunlarla ancak bölgesel kalkınma sağlanır, istihdam, cari açık ve borç stoğu kapanır. Biz ise bunu tersini yapmaya devam ediyoruz, devam ettikçe de eriyoruz.''