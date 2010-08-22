-TEKSTİL SİTESİ 3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri'nin (TTA) Batman'da atıl durumda bulunan fabrika arazisi ve depoları üzerinde 3 bin kişiye istihdam sağlayacak Tekstil Sitesi ile kız öğrenciler için 4 lise ve 3 kız yurdu inşa ediliyor. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hükümetin uyguladığı doğru politikalar ve aldığı tedbirler sayesinde son 1 yılda 1,6 milyon vatandaşa iş yarattığını söyledi. Alınan bilgiye göre, Maliye Bakanı Şimşek, özelleştirme sonrası TTA adını alan Tekel'in Batman merkezdeki Yaprak Tütün İşleme Fabrikası ve lojmanların bulunduğu 60 bin 804 metre karelik arazi ile Batman'ın Kozluk, Sason ve Beşiri ilçelerinde bulunan ve yaklaşık 174 bin metrekarelik bir alanı kaplayan işletme binası ve tütün depoları arazilerinin istihdam ve eğitim amaçlı değerlendirilmesi talimatını verdi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da, sözkonusu arazilerin Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğüne devri için harekete geçti ve Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun kararlarıyla bu devirler gerçekleştirildi. Devirlerin ardından ilk olarak Kozluk'daki 2 ambar binasının olduğu 24 bin metre karelik arazi, okul yapılmak üzere Batman Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tahdis edildi. Merkezdeki 2 bin metre karelik arazi de, Kızılay Batman Şube Başkanlığının kullanımına verildi. -İŞSİZLERE İŞ, GENÇLERE OKUL- Daha sonra ise Beşiri'deki idare binası ve depoların bulunduğu 34 bin metre karelik arazi, Sason'daki 29 bin metre karelik idare binası ve lojman arazisi ile Kozluk'daki 14 bin metre karelik ambar binaları arazisi, okul ve yurt inşa edilmek üzere Batman Valiliğine devredildi. Batman Merkezdeki 60 bin 804 metre karelik Yaprak Tütün İşleme Fabrikası, lojman ve 3 depo ile Kozluk'daki 70 bin 200 metre karelik Tütün deposu arazisinin devrine ilişkin karar da imzaya sunuldu. Sözkonusu arazilerin devir işleminin de önümüzdeki günlerde tamamlanacağı belirtildi. Batman Valiliği, Maliye Bakanlığınca kendilerine devredilen Tekel arazileri üzerinde yöre halkının istihdamına yönelik iş alanları, okul ve yurtlar inşa edecek. Batman merkezdeki fabrika arazisi üzerinde bir Tekstil Sitesi kurulacak. Tekstilkent olarak da nitelenen bu proje için çeşitli firmalarla görüşmeler yapıldı ve şu ana kadar 6 firma ile anlaşmaya varıldı. Arazi üzerinde oluşturulacak Tekstil Sitesi, ilk aşamada 1.600 kişiye istihdam sağlayacak. Proje tamamlandığında istihdam sayısı 3 bine çıkacak. Tekstil Sitesi, bayram sonu faaliyete geçecek. Kozluk, Sason ve Beşiri ilçelerindeki işletme binaları ve tütün depoları arazisine de Kız Meslek Lisesi ağırlıklı olmak üzere 4 lise inşa edilecek. Bu 3 ilçede kız öğrenciler için ayrıca 400'er yataklı 3 yurt yapılacak. -MALİYE BAKANI ŞİMŞEK- Batman'daki Tekel arazileri üzerinde Tekstil Sitesi ve eğitim tesisleri yapılması talimatını veren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, ülke genelinde ve Batman'da işsizlik sorununun çözümünü üretim yapacak fabrika sayısının artmasında gördüklerini ifade etti. AK Parti Hükümetinin 2009 yılında uygulamaya koyduğu teşviklerin diğer yörelerin yanısıra Batman'a da yatırımcıların ilgisini artırdığını belirten Şimşek, ''Hükümetimiz, iş ve aş üretenlerin önünü açmaya kararlıdır. Bugün işsizlik, tüm dünyanın gündeminde olan en büyük sorundur. Hükümetimiz, uyguladığı doğru politikalar ve aldığı tedbirler sayesinde son bir yılda 1.6 milyon vatandaşımıza iş yaratmıştır. Bu neredeyse Avrupa Birliği ülkelerinde yaratılan net istihdama bedeldir. Böylece ülkemizde işsizlik oranını kriz öncesi seviyeye (yüzde 11) düşürdük'' açıklamasında bulundu. Batman'ın problemlerine de her zaman olduğu gibi bundan sonra da duyarlı olmaya devam edeceğini kaydeden Bakan Şimşek, ''Uzun vadede işsizlik sorununun köklü bir şekilde çözülmesi ve Batman'daki hemşehrilerimize fırsat eşitliğinin sağlanması için kaliteli eğitim zaruridir. O nedenle Batman'ın ilçelerindeki Tekel tesislerini eğitime tahsis ettik. Batman'ımıza hem fabrikaların, hemde eğitim tesislerinin kurulmasını teşvik ediyoruz'' dedi.