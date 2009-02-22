Tekstil sektörü geriledikçe terzi sayısı arttı

Kapanan tekstil atölyelerinde çalışan ustalar, ekmek paralarını kazanmak için mahalle aralarında terzi dükkânları açmaya başladı.



Konya Terziler Odası Başkanı Aziz Güleç, hazır giyim sektörüne talebin artması nedeniyle son yıllarda terzilerin işlerinin önemli oranda azaldığını söyledi.



Ekonomik bunalımın da etkisiyle terzilerin işlerinin daha da azaldığını anlatan Güleç, ancak yerel seçim öncesinde belediye başkanı, il genel meclisi adayları ve seçimde aktif görev alacak kişilerin takım elbise diktirmeleri nedeniyle işlerin bir ölçüde hareketlendiğini ifade etti.



Diktikleri takım elbiselerde, müşterilerin tercihi doğrultusunda genellikle yerli kaliteli kumaşları kullandıklarını ifade eden Güleç, piyasada yerli kumaşla dikilen takım elbiselerin 400 TL'den 800 TL'ye kadar değişen fiyatlarda satıldığını dile getirdi.



Bugünlerde terzi dükkanı açan kişilerin sayısında da kayda değer oranda artış yaşandığını belirten Güleç, şunları kaydetti:



"Konya'da tekstil imalatı yapan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme vardı. Ekonomik kriz nedeniyle bu işletmelerin pek çoğu kepeklerini kapatmak zorunda kaldı. Burada çalışan yaklaşık 500'den fazla usta açıkta kaldı. Kapanan büyük tekstil atölyelerinde çalışan ustalar, ekmek paralarını kazanmak için mahalle aralarında terzi dükkanları açmaya başladı. Aynı durum Türkiye'nin hemen her yerinde yaşanıyor. İşsiz kaldıktan sonra mahalle aralarına terzi dükkanı açanların bir bölümünün işletme ruhsatları olmadığını biliyoruz. Tespit ettiğimiz böyle terzi dükkanlarını Maliyeye ihbar ederek, kayıt altına girmelerini sağlamaya çalışıyoruz."

