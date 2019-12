Tekstil sektörü 500 bin işçi arıyor

T24 -

Mevcut atölyelerin yüzde 80'i tam kapasite ile vardiyalı bir şekilde çalışırken, acil olarak binlerce atölyeye de ihtiyaç bulunuyor.





Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstilin bugünlerde yeniden altın çağını yaşamaya başladığını belirtti.





Bazılarının '''Çaput işinden çıkın, tekstili bırakın' demesinin ''anlamsız ve yanlış'' olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Tan, yaklaşık bir yıldır Uzakdoğu'daki olumsuz koşullar, Çin'in tüketime yönelmesi ve Çin üreticisinin de iç tüketime hizmet etmeye ve üretmeye dönmesiyle dış siparişleri ötelediğini anlattı.







Atölyeler yüzde 80'lik kapasiteye ulaştı





Bu durumun Türkiye için büyük avantaj yarattığını belirten Tan, şunları kaydetti:





''Yine yakından izlediğimiz gibi tekstilde üretime başlayan Mısır, Cezayir, Tunus gibi ülkelerin demokrasi sancısı yaşaması ülkemiz için müşteri potansiyelinin artmasını sağlamıştır. Yeni çıkarılan tebliğlerin konfeksiyona gelmesi planlanan yüzde 40'lık ithalatı koruma önleminin sektörümüzü etkilediği ve iç piyasadaki zaten sıkışık olan tekstil üretimimizi iyice yoğunlaştırmıştır. Bütün bu saydıklarımız, ülkemiz tekstil sektörünün Türkiye için en büyük istihdam kapısı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Şu an üreticilerimiz, ihracatçılarımız, imalatçılarımız ürünlerini diktirecek atölye bulamamaktadır. Mevcut atölyelerimizin yüzde 80'i tam kapasite ile vardiyalı bir şekilde çalışmaktadır. Bu durumda bize göstermiştir ki şu an ülkemizin binlerce acil atölyeye ihtiyacı var.''





Artık üzerleri kapalı makinelerle atıl durumda bulunan atölyelerin hemen faaliyete geçmesi, kahvehanelerde oturmak zorunda kalan mesleği dışında farklı işlere yönelen konfeksiyon işçisinin derhal işbaşı yapması gerektiğini vurgulayan Tan, ''Çok cüzi rakamlarla atölye açılabilir ve 1 ay içerisinde de vasıfsız işsizlerimiz düz makine çalışanı olabilirler. Bu da 500 bine yakın işsizimize iş sahibi olabilme fırsatıdır'' dedi.







5 bin atölyeye ihityaç var





En az 5 bin atölyeye ihtiyaçları bulunduğunu ifade eden Tan, şu anda kapanan 5 bin atölyenin tekrar açılmasıyla, her atölyede ortalama 100 kişi olduğunu düşündüklerinde bunun 500 bin kişilik istihdam anlamına geleceğini vurguladı.





Tan, ''Atölye kurmak da çok kolay. 150-200 bin liraya atölye kurabilirsiniz. 20-25 günde de insanları yetiştirebilirsiniz. Bizim bu konuda kurslarımız var. İTKİB'in de kursları var. 'Üç kuruş param var, borsaya mı bir yere mi yatırayım?' diyenler tekstilci ortak alıp atölye açabilirler ve bir daire parasına iş sahibi olabilirler'' diye konuştu.







'Siparişlere yetişemiyoruz'





Derneğe her gün atölye aradığını söyleyen 15-20 telefon geldiğine işaret eden Tan, ''Telefonlar hiç susmuyor. Şu anda siparişlere yetişemiyoruz. Herkes atölye arıyor. AB ülkelerinden gelen tüketicilerin nazını artık çekmiyoruz. Ortadoğu'dan, Rusya'dan yoğun talep var. Ancak 3-6 ay sonra bu talepleri karşılayamazsak onlar da yeni pazarlar arayacaklar. Mısır'ın bu durumda olması işimize yaradı, yoksa Mısır'a kaçacaklardı'' şeklinde konuştu.





Tan, Mısır'da, Libya'da bir çok fabrika kapandığını, Mısır'dan dönenlerin de atölyelerini yeni baştan Türkiye'de kurma çabalarının, sektörün yükünü daha çok artırdığını söyledi.