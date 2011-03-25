Tekstil ithalatında ek gümrük vergisi

T24 - Sektörde büyük tartışmalara yol açan bazı tekstil ürünlerinin ithalatında uygulanacak ilave gümrük vergilerinin teminata bağlanmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin ithalat rejimi kararına ek yapılmasına yönelik bakanlar kurulu kararı, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.



Karar, yayımını takip eden 120’inci gün yürürlüğe girecek. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tebliği incelediğini ve içeriğine vakıf olmaya çalıştığını açıklarken, gözetim süreci sonunda bütün tarafların çıkarını gözeten bir sonuç çıkmasını beklediklerini vurguladı.





Türkiye’de atölyeler dolu



Türkiye perakende sektörünün duayeni Mudo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Taviloğlu, gelişmeyi şu sözlerle değerlendirdi: “Bu ilave vergi işi yanlış. Yanlış iş Bağdat’tan döner. İşimiz mağazacılık. Bu düzenleme işimizi bitiriyor. Uygulama kâr marjlarını düşürür. Bu, yatırımların durması demek. Benim en yakın arkadaşım ‘Sakın bana 2 yıl uğrama, doluyum’ diyor. Türkiye’de atölyeler dolu, nerede ürettireceksin. Artık bir tek Türkiye var gibi düşünmemek lazım. Hem Türkiye’de hem yurtdışında mağaza yatırımları yapan perakendeci bu uygulamadan zarar görür.”





Yüzde 50’yi aşmayacak



Karar uyarınca, ithalat rejiminde 51, 52, 54, 55, 61 ve 62’inci fasıllarda bulunan ve kararda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve ismi belirtilen maddelerin, ürünlerin ithalatında, ilave gümrük vergisi teminata bağlanmak suretiyle alınacak. AB, EFTA, İsrail, Makedonya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Suriye, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ ve Kosova’dan ithalatta, ilave gümrük vergisi alınmayacak. En az Gelişmiş Ülkeler, gelişme yolundaki ülkeler ve diğer ülkelerden ithalatta alınacak ve teminata bağlanacak ilave gümrük vergisi oranları, vergi sütunlarında “artı” işaretinden sonra parantez içerisinde gösterildi.



Parantez içinde gösterilen nispi verginin, yanında “MİN USD/KG” olarak gösterilen miktardan düşük hesaplanması durumunda minimum miktarlar, “MAK USD/KG” olarak gösterilen miktardan yüksek olarak hesaplanması durumunda ise maksimum miktarlar dikkate alınarak söz konusu maktu vergiler ABD doları cinsinden hesaplanarak teminata bağlanacak. Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyini aşamayacak. Aşması durumunda kanunda gösterilen hadlerin yüzde 50 artırılmış düzeyi uygulanacak.





Karar 9 ay sonra



Resni Gazete’de yayımlanan kararın ardından 9 aylık gözetleme süresi de başlamış oldu. 13 Ocak 2011’de çıkan tebliğde koruma önlemi çıkabileceği taraflara duyuruldu. Koruma önleminin gelebilmesi için maksimum 9 aylık gözetim süresi var. Buna ilave iki ay daha talep edilebiliyor. Gözetim sonucunda Bakanlar Kurulu, kararını verecek.





Uygulanmazsa teminatlar iade edilecek



Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (DTM) yapılacak inceleme sonucunda, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin yerli üretim ve kullanım durumu tespit edilecek. Bakanlar Kurulu’nca ilave gümrük vergisi uygulanmamasına karar verilmesi halinde, teminata bağlanan tutar ilgiliye iade edilecek. İnceleme sonucunda, Bakanlar Kurulunca, ilave gümrük vergisinin teminata bağlanan miktardan daha düşük belirlenmesi halinde, ilave gümrük vergisi ile teminata bağlanan tutar arasındaki fark ilgiliye iade edilecek. Bakanlar Kurulu tarafından, ilave gümrük vergisinin teminata bağlanan miktar ile aynı olarak belirlenmesi halinde, teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilecek. İnceleme sonucunda, Bakanlar Kurulu’nca, ilave gümrük vergisinin teminata bağlanan miktardan daha yüksek olarak belirlenmesi durumunda ise teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilecek, ancak aradaki fark tahsil edilmeyecek. Bakanlar Kurulu tarafından ilave gümrük vergisi teminata bağlanmamış ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesi halinde, geçmişe yönelik herhangi bir işlem tesis edilmeyecek.





