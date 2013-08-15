Tekstil işçilerinden ilk grev SÖKTAŞ'ta

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, 1971 yılından bu yana üretim yapan Türkiye'nin önde gelen tekstil kuruluşlarından Söktaş, tarihinde ilk kez greve sahne oldu.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (TÜRK-İŞ) bağlı Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayi İşçileri Sendikası'nın (TEKSİF), 30 işyeri ve işletmede işverenle sürdürdüğü toplu iş görüşmeleri tıkandı. Yaklaşık 12 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş görüşmeleri 1 Nisan 2013 tarihinden bu yana devam ederken, son görüşmelerde de taraflar anlaşma sağlayamayınca TEKSİF grev kararı aldı. İlk grev Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı Muharrem Hilmi Kayhan'ın ailesine ait Söktaş'ta başladı. Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sendika yöneticileri arasında sürdürülen toplu iş görüşmeleri bugün saat 02.00'ye kadar sürerken, yine anlaşma çıkmayınca 07.00- 15.00 vardiyasına gelen işçiler, işbaşı yapmadı. Fabrika girişine, grev pankartı asılırken, işçiler fabrika önünde halay çekti, sloganlar atarak grevde seslerini duyurmaya çalıştı.

'İşçi kriz döneminde fedakarlık yaptı'

TEKSİF Aydın Şube Başkanı Bayram Çakmak, Söktaş Sendika Baş temsilcisi Nuri Koldaş, iş yeri temsilcileri Ercan Donkuş, Yılmaz Kabaoğlu, Taylan Tuna, Nazlı Sırtmaç, Fatma Çarıcı grevle ilgili üyeleri sık sık bilgilendirdi. Teksif Aydın Şube Başkanı Bayram Çakmak, basın açıklaması yaparak, muhatapları olan Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası'nın tutumu yüzünden grev kararı alarak uygulamaya geçmekten başka çare kalmadığını söyledi. Çakmak şöyle dedi: "Tekstil ve konfeksiyon sektörü krizi dönemlerini işçilerimizin özverileri ve fedakarca tutumu sayesinde başarı ile atlatıldı. Sektörün ihracat ve yurt dışı açılımları, marka ve pazar yaratmaları ülkemiz açısından büyük önem arz etmektedir. Bu olumlu tabloya ve resmi rakamlara göre sanayi üretimi ve kapasite kullanımını artıran sektör, iş emekçilerin ücret ve sosyal haklarına gelince ne yazık ki, toplu sözleşmelerde işi yokuşa sürme adetini devam ettirmektedir. Sektörün krizde olduğu 2000'li yılların başlarında anlayış göstererek ikramiye ve mesailerde yaptığımız fedakarlık, söz verilmesine rağmen bugün artırmak bir yana eski haline bile getirilmek istenilmemekte. Bu yaklaşım bizlerde hayal kırıklığı yarattı."

Sadece idari persdonel iş yaptı

Bin 100 işçinin çalıştığı Söktaş'ta sendika üyesi 750 işçi greve giderken, idari personel ile hassas bölgelerde görevli teknik elemanlar işbaşı yaptı.