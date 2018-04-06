Tekstil ihracatçıları birliklerinin ilk kadın başkanı seçildi

İstanbul, 6 Nisan (DHA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Genel Kurulu yapıldı. Geçtiğimiz dönemde başkan yardımcısı olarak görev yapan Pınar Taşdelen Engin, UTİB’in yeni başkanı oldu.

Deniz Ormancıoğlu’nun 2002 yılında Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanlığı\'na seçilmesinden 16 yıl sonra, Pınar Taşdelen Engin, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Başkanı oldu. Engin, Türkiye’de ikinci, tekstil sektöründe ise ilk kadın ihracatçı birliği başkanı olarak tarihe geçti.

Tek liste girilen seçimde 77 oyun tamamını alarak UTİB Başkanı olan Pınar Taşdelen Engin, “8 yıldır UTİB yönetim kurulunda, 4 yıl da başkan yardımcısı olarak görev yaptım. Dolayısıyla sektörün sorunlarını, hedeflerini, yakından biliyorum. Yeni dönemde de daha önce olduğu gibi sektör için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” dedi.

Rakip çıkmadı, tüm oyları aldı

Tek listeyle gidilen seçim sonucunda dört yıllığına göreve seçilen Engin, “Bursa’nın tekstil ve konfeksiyon merkezi olması yanında; Ar –Ge Proje Pazarı, tasarım yarışmaları, sektör içi arama konferansları, uluslararası fuarlara milli katılım organizasyonları gibi sektörün ufkunu açan ve aynı zamanda üretim ve ihracata da katkı sağlayan çalışmalarımıza daha da artan bir enerjiyle devam edeceğiz” diye konuştu.

UTİB’in 2018 ihracat hedefi 1.6 milyar dolar

Türkiye tekstil sektörünün 2017 yılını 8.1 milyar dolar ihracatla kapattığını, bunun 1.2 milyar dolarının UTİB üyesi firmalarca gerçekleştirildiğine dikkat çeken Engin, Özellikle yüksek katma değerli ürün ihracatını artırma konusundaki çalışmalara yeni dönemde de hız vererek UTİB’in ihracat rakamlarını 1.6 milyar dolar seviyesine çıkaracaklarını söyledi.

TİM tavsiye kararı almıştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mart ayında yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Nisan ayında gerçekleştirilecek birlik seçimlerinde yönetim ve denetim kurullarında en az iki yönetim kurulu üyesinin ve bir denetim kurulu üyesinin kadın olması yönünde tavsiye kararı almıştı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, \"Toplumsal hayatın yanı sıra, ticarette de ağırlığını her geçen gün artıran kadınların, yeni dönemde ihracat camiasında da daha fazla sorumluluk almasını istiyoruz\" demişti. (Fotoğraflı)